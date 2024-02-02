Мальчик родился с редким дефектом лица в Темиртау

5-летний Юрий из Темиртау - второй ребенок в семье. Мальчик родился с патологией развития лицевого скелета и сейчас ему требуется четыре операции, передает корреспондент NUR.KZ.

Беременность его мамы проходила без осложнений и каких-либо особенностей. Роды были естественные, говорит она, но мальчик родился с патологией лицевого скелета - орбитальным гипертелоризмом (врожденный порок развития черепа, характеризующийся увеличением расстояния между орбитами глаз - прим.ред.), и фронтоназальной дисплазией (отсутствие кончика носа в сочетании со значительным расширением его корня, срединной расщелиной лица и крыльев носа - прим.ред.).

Простыми словами, у ребенка искажена форма носика и увеличено расстояние между глазами.

"Специалисты рекомендовали операцию в России, всего ему необходимо четыре операции, чтобы полностью устранить дефект. Мы нашли врача, который готов прооперировать сына, но сумма оказалась непосильной для нашей семьи. Самостоятельно такую сумму мы собрать не сможем. Продать нам нечего, зарплата у мужа маленькая, сама я не могу выйти на работу по состоянию здоровья", - рассказала мама мальчика Екатерина Колесникова.

Кроме Юры, в семье растут еще двое сыновей. Своего среднего сына Екатерина называет активным и жизнелюбивым мальчиком.

"Хочется сделать все, чтобы ему помогли, и он рос здоровым и счастливым ребенком. Сейчас мы цепляемся за любую возможность, где есть хоть малейший шанс собрать полную сумму. Мы верим в чудо, верим в доброту. И надеемся на то, что на свете есть люди, которые не пройдут мимо", - говорит мама.

Операция стоит почти 12 млн тенге - 2 360 400 рублей.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 6096 7275

Halyk: 4405 6397 8110 7584

Карты привязаны к номеру: +7 747 444-58-24 Екатерина К., мама

Для иностранных переводов: YEKATERINA KOLESNIKOVA

Для России: KZ 779 140 022 04 RU01 FR2

БИК BRKEKZKA

БИН 930 740 000 137

Qiwi-кошелек: KOLESNIKOVA89

PayPal: kolesnikovae029@gmail.com

Instagram: @help_ura19