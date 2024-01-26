Контактировали в новогодние праздники: заболеваемость корью выросла у астанчан

На брифинге в СК Астаны главный санврач столицы Сархат Бейсенова сообщила о нестабильной ситуации с корью в городе – заболеваемость у взрослых выросла после Нового года, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным санврача Астаны Сархат Бейсеновой, нестабильную ситуацию по кори подкрепляют следующие показатели: на этой неделе в сутки регистрируются до 48-ми случаев кори, а с начала января – 1 021 первичных и 321 подтвержденных случаев кори.

"Показатель заболеваемости корью за последнюю неделю незначительно вырос по сравнению с предыдущей – в 1,1 раз. Отмечается рост среди взрослого населения с 49-ти до 71-го случаая в связи с увеличением социальных контактов во время новогодних праздников. При этом, по сравнению с декабрем, наблюдается снижение заболеваемости среди детей 1-го года и 3-х лет за счет дополнительной вакцинации", – заявила Бейсенова.

По ее данным, на лечении в детской инфекционной больнице Астаны находятся 220 детей, из них 2 – в реанимации. Загруженность составляет 44%.

В сутки в детскую больницу госпитализируются 35-40 детей с диагнозом кори. 114 детей получают амбулаторное лечение от кори в городских поликлиниках.

Ситуация с корью в Казахстане

В конце июля прошлого года глава Минздрава Ажар Гиният сообщала, что заболеваемость корью повысилась в этом году во многих странах. При этом в Казахстане, по ее словам, случаи оказались завозными.

В октябре по Казахстану уже зафиксировали резкую вспышку заболеваемости. Врачи объяснили это отказом от прививок. В середине месяца ситуация в Астане стала нестабильной, так же дела обстояли и в Алматы.

В начале ноября в столице стартовала массовая вакцинация младенцев от кори. К концу месяца стало известно, что 30 заболевших в Казахстане детей находятся в тяжелом состоянии. Глава Минздрава выразила при этом мнение, что при правильном и эффективном проведении массовых иммунизаций, может ожидаться стабилизация ситуации в декабре и уменьшение заболеваемости в январе нового года.

В декабре специалисты Центра по контролю заболеваний США опубликовали статистику по заболеваемости корью в мире – Казахстан оказался в рейтинге на третьим. А по распространенности недуга ЮНИСЕФ поставил нашу страну на первое место.

28 декабря главный государственный санврач Айжан Есмагамбетова подтвердила два случая смерти детей от кори в нашей стране.

Недавно министр здравоохранения Ажар Гиният назвала регионы, где меньше всего вакцинированных от кори – ими оказались Карагандинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Мангистауская, Западно-Казахстанская области и Астана.