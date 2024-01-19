Причину смерти солдата-срочника в Жаркенте озвучил глава Минобороны
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Глава Минобороны сегодня в кулуарах парламента прокомментировал недавнюю смерть солдата-срочника в области Жетісу, передает корреспондент NUR.KZ.
Руслан Жаксылыков выразил соболезнование семье погибшего солдата. Он также озвучил причину смерти.
"Болезнь. Это менингит. Причем скоротечной формы. Обычно такая форма заболевания у носителей", – заявил он.
По его словам, призывников, согласно перечню обязательных анализов, на носителей менингита не проверяют.
"Мы сейчас этого добиваемся. После этого случая я принял решение, уже выделены деньги, что, когда мы призываем молодых ребят, по прибытии в воинскую часть 100% ребят будем проверять на носительство менингококка. Если будем выявлять –медикаментозно лечится в течение всего пяти-семи дней. И этого больше не будет. Проблема есть", – признал глава Минобороны.
При этом он прокомментировал позицию родителей, которые не согласны с озвученной причиной смерти их сына.
"Я сам отец. Я понимаю. Это потеря для всех нас. Но по-казахски говорят: "Енді ажал" (такова жизнь – прим. ред.). Экспертиза доказала диагноз", – резюмировал глава Минобороны.
Напомним, в области Жетісу в конце декабря скончался военнослужащий Амир Байтурганов, который был призван в армию осенью 2023-го. По официальным данным, причиной смерти стал менингит, но родные юноши не верят в эту версию.
Тогда же в Министерстве обороны РК рассказали, что плохо Амиру стало после занятий по огневой подготовке. В тот же день его госпитализировали с высокой температурой. В какой-то момент ее удалось сбить, но не надолго.
Также в начале октября в Мангистауской области во время проведения работ в Актауском гарнизоне при взрыве неизвестного вещества погиб солдат-срочник.
Еще один случай произошел в ноябре в Петропавловске. Там военнослужащий Нацгвардии погиб, получив ранение от случайного выстрела сослуживца.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2056382-prichinu-smerti-soldata-srochnika-v-zharkente-ozvuchil-glava-minoborony/