Астанчанка осталась с изуродованным телом после "уколов красоты"

В Астане хирурги спасли жизнь женщине, которая, желая иметь красивое тело, осталась с изуродованным телом после похода к косметологу, передает Первый канал "Евразия".

Как сообщает телеканал, 28-летняя астанчанка, чтобы исправить неровности на ягодицах и ногах, обратилась к косметологу, которого нашла в соцсетях.

По ее словам, одна из двух косметологов начала вводить наполнитель под кожу, и сразу появилась сильная боль.

"Я кричала, орала: "Больно, больно!" Но мне сказали: "Терпи, терпи, красота требует жертв". Это не просто уколы какие-то, маленькие шприцы. Она делала разрез. И через этот разрез, прокол называется, она туда засовывала эти филлеры. Я общалась с другими косметологами и с хирургами. Они просили показать, что за препараты. Когда увидели, они сказали: "Ой, они же из черного списка, их нельзя покупать, нельзя колоть!" – рассказала пострадавшая.

В итоге женщину с высокой температурой и опухшим телом экстренно госпитализировали. Врачи после обследования решили, что раны в четырех местах гноятся, их нужно вскрывать, а содержимое – вычищать. Новогодние праздники астанчанка провела на больнице.

Между тем, как отмечают корреспонденты телеканала, за процедуру косметологов жительница столицы заплатила 770 тыс. тенге. Чтобы вернуть деньги и оградить других от смертельной опасности, она обратилась к юристу.

"Мы будем доказывать причастность, что тяжелое состояние моей подзащитной возникло вследствие операции перенесенной. Поначалу мы следили за их аккаунтами, они продолжали свою деятельность, меняя названия в соцсетях. Сейчас они полностью ушли в подполье. Когда люди чувствуют себя неправыми, делают попытки замять дело, но в данном случае они отказываются как-то взаимодействовать, то есть, не признают свою вину", – рассказал юридический консультант Асылхан Аралбаев.

Кроме того, пострадавшая рассказала корреспондентам телеканала, оба косметолога – сестры-самоучки, которые не имели лицензий или профильного образования.

Администратор бизнес-центра, в котором косметологи снимали кабинет, рассказала, что договор с девушкой уже расторгли.

"Молодые девушки очень в хороших отношениях были, всегда здоровались. Я как администратор, заходила все это видела – дипломы у нее были, аппараты, оборудование", – рассказала администратор 8 этажа бизнес-центра Асель Ныгметолла.

Также сообщается, что полиция уже завела уголовное дело за ненадлежащее выполнение обязанностей медработником, будет проведен ряд экспертиз.