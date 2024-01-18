Жительница Кокшетау заявила, что едва не погибла от "укола красоты"

Жительница Кокшетау сделала процедуру плазмолифтинга у косметолога и чуть не лишилась жизни. После укола у нее развился отек Квинке. Случай прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Историю жительницы Кокшетау по имени Оксана, которая решила не скрывать своего лица, опубликовали авторы Instagram-паблика sinegor.kz.

Отмечается, что после обычной процедуры плазмолифтинга в одном из салонов города Оксану увозили уже на "скорой".

"После укола, который поставила косметолог, у женщины начался отек Квинке и пошла кровь из рубцов за ушами. Она чудом осталась жива и до сих пор восстанавливается", - отмечается в публикации.

Женщина уверяет, что не знает, что же ей вкололи на самом деле. Со слов Оксаны, она сразу же обратилась в правоохранительные органы. Но с момента инцидента прошло уже три месяца, а сдвигов в решении дела, как отмечает сама женщина, нет.

Данный факт корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в Департаменте полиции Акмолинской области.

"Обращение Даниловой О. для проведения соответствующей проверки направлено в Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Акмолинской области.

В случае установления нарушений, повлекших причинение, предусмотренного Уголовным кодексом вреда здоровью Даниловой О., будет начато досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщается на сайте одной из российских клиник, плазмолифтинг - это современная косметологическая методика, с помощью которой эффект омоложения кожи достигается за счет инъекций собственной плазмы пациента.

Плазма - это жидкая часть крови. Использование собственной плазмы исключает проблемы несовместимости и снижает до минимума риск аллергических реакций.

Суть процедуры плазмолифтинга заключается в том, что она стимулирует естественные регенерационные процессы в проблемных тканях. Это достигается за счет введения в них обогащенной тромбоцитами плазмы. Тромбоциты обеспечивают свертываемость крови, это их основная функция.

Ранее мы рассказывали о том, что в Атырауской области женщина умерла после укола в больнице. Отмечается, что 54-летняя казахстанка обратилась в больницу с жалобами на боли в спине. По словам ее родных, ей поставили диагноз "поясничный остеохондроз" и назначили соответствующее лечение.

Однако родные погибшей утверждали, что ей без предварительной пробы сделали укол, который стал причиной анафилактического шока - у нее внезапно понизилось давление, пошла пена изо рта и, в результате, она скончалась на месте.

Ранее похожий случай произошел в Караганде - здесь от анафилактического шока умер 40-летний мужчина. Родные мужчины заявили, что он предупредил врачей об аллергии на препарат, однако ему все равно вкололи опасное лекарство.

Позже выяснилось, что медсестру, вколовшую лекарство, не отстранили от работы.

В середине декабря сообщалось, что в Атырауской области женщина умерла прямо в процедурном кабинете в поликлинике после укола. Сообщалось, что противопоказаний у нее не было, женщина никогда не состояла на учете и лишь в последнее время стала жаловаться на снижение слуха. Позже врачи рассказали свою версию событий.