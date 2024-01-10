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Мужчина гниет заживо в Павлодаре

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Капельница в больнице
Мужчина в больнице. Иллюстративное фото: Virojt Changyencham / Getty Images

Жительница Павлодара обратилась за помощью для своего соседа, который буквально гниет заживо. В управлении здравоохранения региона пообещали определить мужчину в хоспис, передает "Ирбис.TV".

Как сообщает сайт телеканала, волонтеры поискового отряда "VITA" несколько дней назад получили обращение от павлодарки с просьбой помочь ее соседу.

По словам женщины, мужчина истощен, не может ходить и буквально гниет заживо. К слову, соседка - единственный человек, который готовит еду и кормит его. Без посторонней помощи горожанин обойтись не может, так как у него почти атрофировалась жевательная функция.

"В квартире полная антисанитария и хаос. Ухаживать за ним некому. Мать с отчимом выпивающие. У матери не так давно тоже стали отказывать ноги", - рассказали волонтеры.

Участники поискового отряда обратились в управление здравоохранения с просьбой помочь больному мужчине. После этого в ведомстве дали комментарий о сложившейся ситуации.

"Данное обращение принято в работу. На данный адрес будет направлен медработник для проведения осмотра, дальнейшего рассмотрения тактики лечения и по вопросу определения в хоспис", - сообщили в управлении здравоохранения региона.

В начале года в Сети появилось видео инцидента с участием медперсонала и пациента, произошедшего в больнице в Алматы. В посте сообщалось, что человеку якобы отказали в госпитализации после приступа. По информации самой клиники, пациенту была оказана первая необходимая помощь, а его вид заболевания не относится к экстренным случаям и требует дальнейшего наблюдения в поликлинике по месту жительства, а не в больнице.

Ранее также сообщалось, что делать казахстанцам, если при обращении в поликлинику появляются проблемы в обслуживании. При этом отмечалось, что участники системы ОСМС имеют право получить бесплатные медуслуги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2054857-muzhchina-gniet-zazhivo-v-pavlodare/

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