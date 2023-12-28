Сразу 37 человек отравились в популярном ресторане Астаны
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В одном из ресторанов Астаны произошло массовое отравление – число пострадавших на сегодняшний день составляет 37 человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДСЭК Астаны.
Как рассказали замглавы ДСЭК Астаны Айгуль Шагалтаева, за текущий год были зарегистрированы 2 случая массовых пищевых отравлений, связанных с объектами общественного питания. Первый произошел в июле – тогда пострадали 15 человек.
Второй случай массового отравления в ресторане произошел в этом месяце – по нему в настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия. Количество пострадавших составляет 37 человек. В столичном ДСЭК сообщили, что речь в данном случае идет о ресторане "Окадзаки".
Добавим, по информации на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов, симптомы пищевых отравлений бывают следующими:
- высокая температура от 37 до 40 градусов;
- потеря аппетита и слабость;
- диарея и тяжесть в животе;
- тошнота и рвота.
В тяжелых случаях или при воздействии нейротоксических ядов возникают нарушения зрения, двоение в глазах, нарушения мышечного тонуса, потери сознания, обильное слюноотделение, нарушения работы головного мозга (галлюцинации, бред, кома) или периферической нервной системы (парезы и параличи) и так далее.
Первые симптомы отравления могут возникать в сроки от 1 до 8 часов, постепенно в следующие 1-2 дня они прогрессируют, и без оказания помощи могут существенно навредить здоровью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2053188-srazu-37-chelovek-otravilis-v-populyarnom-restorane-astany/