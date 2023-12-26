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Ребенок умер в реанимации в Атырау

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Младенец сидит
Малыш. Иллюстративное фото: Eternity in an Instant / Getty Images

Родившийся в этом году малыш умер в реанимации Атырауской областной больницы от ОРВИ и осложнений пневмонии. За неделю до смерти его выписали из стационара в связи с улучшением состояния, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, 23 декабря ребенок 2023 года рождения умер в реанимации Атырауской областной больницы №2 от тяжелой острой вирусной инфекции и осложнений пневмонии.

Оказалось, что в период с 9 по 15 декабря малыш находился на лечении в стационаре с диагнозами "ОРВИ" и "острый бронхит". Затем он был выписан в связи с улучшением состояния. На момент выписки актив был закреплен за поликлиникой N⁰1 по адресу проживания.

Через два дня после выписки из стационара родители ребенка снова посетили лечебное учреждение, на этот раз частное.

21 декабря малышу стало хуже. Его снова госпитализировали из-за высокой температуры и сильного кашля.

Как сообщила администрация Атырауской областной больницы №2, на основании установленного диагноза маленькому пациенту назначали лечебно-диагностические мероприятия согласно протоколу лечения.

23 декабря малыша перевели в реанимацию в связи с тяжелой острой вирусной инфекцией и осложнениями пневмонии. Несмотря на все проведенные реанимационные мероприятия, ребенок скончался.

В начале декабря заболевший скарлатиной ребенок умер в Западно-Казахстанской области. В Таскалинском районе произошла вспышка заболевания - его диагностировали у шестерых детей. В управлении здравоохранения региона сообщили, что пятеро заразившихся посещали один детский сад. Его закрыли на карантин.

Осенью маленький ребенок скончался в реанимации в больнице Кокшетау. Его родителей несколько дней уговаривали разрешить малышу переливание крови. Однако они категорически отказывались от процедуры, ссылаясь на религиозные убеждения. Полиция возбудила уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2052745-rebenok-umer-v-reanimatsii-v-atyrau/

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