"Пришлось продать квартиру": семье из Актобе требуется 170 тыс. долларов, чтобы спасти дочь

14-летняя Анеля из Актобе уже больше года страдает раком крови. Девочке требуется трансплантация костного мозга, но на на операцию у родителей не хватает средств, передает корреспондент NUR.KZ.

"В ноябре 2022 года дочери поставили диагноз "острый миелобластный лейкоз". Полгода она проходила лечение в Научном Центре материнства и детства в Астане. Лечение давалось очень тяжело, наш ребенок мучался. И вот, казалось бы, все закончилось, дочь вышли в ремиссию, но во время прохождения поддерживающего курса химиотерапии, у Анели случился рецидив.

А в июле этого года было выявлено заражение крови на 90%. Мы искали клиники за рубежом и остановились на Южной Корее. После сдачи всех анализов нам подтвердили диагноз и сообщили, что необходима трансплантация костного мозга, но в Корее 100% донора не было, нашли в Турции", - говорит мама девочки Диана Ертазина.

В начале августа Анеля прошла первый курс химиотерапии в Корее. Еще два курса - в Турции. Теперь ей предстоит трансплантация костного мозга. Первый счет составил 161 тысячу долларов, а после того, как потребовался еще один курс химиотерапии, счет увеличили еще на 60 тысяч долларов.

"В Корее мы уже потратили 55 тысяч долларов. Нам пришлось продать квартиру, потому что сбережений никаких не было. Теперь вынуждены обратиться к вам, потому что для нашей семьи эта сумма просто огромная. На данный момент мы собрали 30% стоимости от лечения.

Прошу вас, помогите нашей девочке. Я очень прошу о помощи, так как сумма очень большая и нам невозможно ее осилить. Дорогие земляки, казахстанцы, помогите мне спасти моего ребенка", - заключила мама.

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