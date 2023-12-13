Пятеро детей заболели коклюшем в одном из регионов Казахстана

В Костанайской области пятеро детей заболели коклюшем, при котором происходят поражения сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Все они были не привиты, передают "Костанайские новости".

Как сообщает издание, одному ребенку нет и года, и четверо детей – в возрасте от года до пяти. При этом все заболевшие не получили прививку от коклюша. У трех детей родители отказались от вакцинации по личным убеждениям, у одного ребенка был медотвод, у пятого – незаконченный курс вакцинации.

При этом, по информации издания, групповой заболеваемости в организованных коллективах не зарегистрировано.

"Коклюш – это инфекционная болезнь, возбудителем которой являются бактерии рода Bordetella. Недугу характерен приступообразный кашель с катаральными признаками. При этом у больного происходят поражения сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем", – пояснила заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Гулим Досумова.

Отмечается, что инкубационный период заболевания – от 3 до 14 дней. Наиболее эффективной профилактической мерой является трехкратная вакцинация от коклюша согласно национальному календарю прививок.

Курс вакцинации против коклюша состоит из трех введений вакцины в два, три, четыре месяцев с ревакцинацией в полтора года. Вакцинация проводится детям с согласия родителей.

Напомним, в конце ноября зампред Комитета санэпидконтроля Зауре Ахметова рассказала, какие опасные инфекции могут вернуться, если казахстанцы будут отказываться от вакцинации.

"На сегодня любая вакциноуправляемая инфекция имеет высокий риск распространения. Это и коклюш, и гепатиты, и дифтерия, и полиомиелит, которая приводит к инвалидизации. Поэтому только своевременная вакцинация позволит нам предупредить вспышки в нашей стране", – заявила она.

В Таскалинском районе Западно-Казахстанской области шестеро детей заболели скарлатиной. Один из малышей умер, еще один – в тяжелом состоянии.

А в Восточно-Казахстанской области зафиксировали случай смерти ребенка от кори. В облздраве сообщили, что у заболевшего корью малыша развилось осложнение.

Между тем 6 декабря сообщалось, что в Казахстане число заболевших корью превысило 20 тысяч. В конце ноября в сообщении Минздрава говорилось о 17 тыс. случаев кори.