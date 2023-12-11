Девочка умерла от скарлатины в ЗКО: осложнения выявили и у других заболевших детей

Трагедия произошла на днях в ЗКО - заразившаяся скарлатиной девочка умерла в больнице. В настоящее время в медучреждении находятся еще четверо заболевших, передает телеканал КТК.

Медики отмечают, что обычно скарлатина лечится быстро, но в этот раз у детей молниеносно развиваются тяжелые осложнения.

Один из заболевших сейчас находится в реанимации в больнице Уральска - мальчик попал в стационар лишь на четвертый день недомогания, до этого ему выписали лекарства и отправили домой. С каждым днем ему становилось хуже.

"Позвали реаниматолога, он посмотрел – и у ребенка пульс не прощупывался. Экстренно увезли моего ребенка в реанимацию. И вот третий день он у меня в реанимации с осложнениями – у него, оказывается, пневмония развилась. Гнойный у него рот весь. Гнойный, хотя я обрабатывала", - заявила мать мальчика.

Маленькому пациенту становится лучше.

Корреспонденты телеканала напомнили, что 6 декабря в больнице скончалась девочка - она попала в медучреждение в тяжелом состоянии. Подчеркивается, что осложнения в виде пневмонии и миокардита развились очень быстро.

"В этом году вроде бы и наблюдение, как говорится, охват медицинских работников, имелось, но какое-то течение очень быстрое. Молниеносное течение, развитие именно осложнений у детей. В связи с этим на сегодняшний день мною было принято решение: всех детей со скарлатиной мы положили в стационар. Вот они лежат у нас сейчас под наблюдением", - заявил директор Таскалинской центральной районной больницы Руслан Бралов.

Медики отмечают, что само заболевание не является редким, однако в ЗКО еще не было групповых случаев. Пять из шести заболевших детей посещали одну группу в детском саду.

Сейчас в учреждении проводят обработку. Постановлением местного санврача сад закрыт на карантин.

Медики подтверждают, что давно скарлатина являлась опасным заболеванием с летальными исходами, но современная медицина легко ставит заболевших на ноги. Передается скарлатина воздушно-капельным и бытовым путем. Вакцины от нее нет. Поэтому врачи советуют только тщательнее соблюдать гигиену.

Все, кто общался с заболевшими детьми, сейчас под наблюдением. Их около 40 человек.

"Круг контактных, которых мы определили, взяли мазки из зева, из миндалин, на сегодняшний день бактериологическая лаборатория проводит анализы. То есть проводит бактериоскопию. И буквально через три-четыре дня мы дадим результаты исследований наших контактных", - сообщил руководитель ДСЭК по ЗКО Мухамгали Арыспаев.

В настоящий момент четыре человека из шести находятся под наблюдением врачей. Выздоровевшего малльчика уже отпустили.

А в том, почему с болезнью не справилась маленькая девочка, будут разбираться специалисты.

Источник: КТК.

Напомним, что в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области шестеро детей заболели скарлатиной. Одна девочка не справилась с болезнью, она умерла.

Что такое скарлатина

Как сообщается на официальном сайте комитета санэпидконтроля Минздрава, скарлатина - это острое инфекционное заболевание верхних дыхательных путей, сопровождающееся симптомами интоксикации (головной болью, подъемом температуры, слабостью), воспалением миндалин (ангиной) и характерными высыпаниями на коже.

Источником инфекции является больной человек или носитель стрептококковой инфекции.

Чаще болеют дети дошкольного и школьного возраста - от 2 до 8 лет, поскольку в наибольшей степени подвержены воздействию стрептококка.