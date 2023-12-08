Мама ребенка, заболевшего корью: Каждый день мы вызывали "скорую"

Эпидситуация с корью в Алматы остается сложной. Чаще всего опасное заболевание диагностируют у детей, не получивших прививку. Корреспондент NUR.KZ пообщалась с мамами детей, заболевших корью.

У Меруерт Махановой двое детей. В начале ноября младший сын заболел корью. У 5-летнего Абильхана была высокая температура и сильная слабость.

"У нас 5 дней температура держалась. Антибиотики нам вообще не помогали. Каждый день мы вызывали "скорую". Антибиотики даю - температура спадает, но через 3 часа опять поднимается. На пятый день температура была больше 39. Вызвала "скорую", нас увезли. Сказали, что корь", - рассказывает Меруерт.

После мама с ребенком пять дней лежали в больнице. Очень сильно переживала за здоровье сына, вспоминает Меруерт. Абильхан тогда лежал под капельницей, температура было под 40 градусов. Прививку от кори мальчик не получил из-за медицинского отвода.

"На 7-8 месяце от температуры у сына были судороги. Мы лечили эти судороги. Поэтому у нас был медотвод дважды", - говорит мама Абильхана.

К вакцинации Меруерт относится положительно. Ее старший сын, которому 7 лет, от кори прививку получил. Она и уберегла его от опасной болезни, считает Меруерт. А вот у Айнур Нарымбаевой другая точка зрения: вакцинировать своих детей она отказалась.

"У знакомых ребенку поставили индийскую вакцину. После этого у ребенка было ДЦП. Им сказали, что это не из-за прививки. Потом второй ребенок родился - ему тоже прививку поставили, тоже было ДЦП. После этого мы побоялись: а вдруг и у нас так будет? Обоим детям мы прививки не ставили", - рассказывает Айнур Нарымбаева.

Своего мнения относительно вакцинации Айнур не изменила, даже когда дети переболели корью. Первым недомогания почувствовал 3-летний Мухаммад. Началось все с кашля, затем поднялась температура, была рвота.

На "скорой" мальчика доставили в больницу, но госпитализировать не стали. Назначили лечение и отпустили домой. После симптомы кори проявились и у 8-месячной Набили.

"У дочки такие же симптомы были, как и у сына. Она сильно плакала, была температура 39 градусов. Вызвали "скорую" - и нас положили в инфекционку. Вечером в воскресенье нас забрали, и только вчера выписали", - вспоминает Айнур.

Столкнулась с опасным заболеванием и семья Арипхановых. Непросто пришлось Нуржайне, которая одновременно лечила от кори мужа и двоих детей. Первым заболел 4-летний Алинур. Затем недомогания почувствовал и глава семьи, после слегла 5-летняя Айкоркем. У всех была высокая температура, слабость и сыпь.

"Оба ребенка были привиты. Я никогда не писала никаких отказных. Все, что нужно, мы вовремя получали", - рассказывает Нуржайна.

Иммунизация обязательно нужна, считает Нуржайна. Большинство заболевших корью детей не были привиты. Врач-иммунолог Шырын Мамытова призывает обязательно пройти вакцинацию, особенно в текущей непростой эпидобстановке. Большинство родителей это понимают и приводят детей на иммунизацию, говорит медик. Но случаются и отказы.

"В основном, религиозные предубеждения, бывают и личные, то есть, недоверие к вакцинам, боязнь вакцинации. Но большинство прививаются. Сейчас больше идет отказников, которых мы убедили.

Они начинают понимать: они слышат по телевидению, в соцсетях, что столько детей болеют, что инфекционные больницы заполнены… они все это слышат и уже приходят к нам, просят объяснить еще раз. И те, кто ранее был у нас зарегистрирован как отказники, - вот они уже прививаются", - рассказывает врач-иммунолог Шырын Мамытова.

Сейчас в поликлиниках прививают от кори малышей от 6 до 11 месяцев, а также детей от 2 до 5 лет. В декабре приступили и к иммунизации медработников. Вакцина комбинированная. Ставится против кори, паротита и краснухи.

Напомним, ранее глава Наццентра общественного здравоохранения Манар Смагул назвала возможные серьезные последствия после перенесенной кори.