"Здоровье купишь, и стоит оно 135 млн тенге": астанчанка ищет деньги на лечение дочери

2-летняя Асадия из Астаны уже познала, что такое борьба за жизнь и здоровье - ей выставили диагноз "рак крови". Девочка проходит лечение в Корее, но у родителей закончились средства, передает NUR.KZ.

"С детства нам говорят, что здоровье за деньги не купишь. Но для нас, обычной семьи из Астаны, эта фраза перестала иметь значение. В нашем случае здоровье купишь, и стоит оно 135 000 000 тенге - ровно столько нам нужно собрать, чтобы оплатить лечение нашей двухлетней дочери Асадии", - говорит мама девочки Гулнур Маханова.

Алмас и Гулнур Махановы жили как многие семьи: трое детей, стабильная работа, квартира в ипотеке, машина в кредите. Но 26 мая этого года жизнь перевернулась - у младшей дочери, Асадии, был диагностирован рак крови.

"Это ужасно агрессивное заболевание буквально за считанные дни превратило жизнерадостную девочку в унылого и тоскливого ребенка. В Казахстане нам давали шанс выживаемости 70%, но нас такая статистика не устроила - слишком высок риск потерять нашего ребенка, и мы вынуждены были искать варианты лечения за рубежом. На наш запрос откликнулась клиника из Кореи, где нам дали 98%-ный шанс на жизнь.

Мы продали квартиру, собрали имеющиеся накопления с помощью родственников и знакомых и улетели в эту страну искать спасение для Асадии. Мы уже 5 месяцев находимся в Корее и проходим четвертый этап химиотерапии", - говорит мама.

По ее словам, один год лечения стоит 150 000, весь курс длится от 24 до 36 месяцев. Собственных средств, к сожалению, недостаточно для полной оплаты лечения.

"Наша семья никогда не была иждивенцами, мы всю свою жизнь работали, и работали честно. Муж чинил старые машины и перепродавал, а я торговала косметикой. Мы оказались в трудной жизненной ситуации, от которой не застрахован никто из нас. Мы просим, даже умоляем всех неравнодушных людей проявить сострадание и протянуть руку помощи и помочь нам спасти нашу девочку", - заключила Гулнур.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 2157 8378

Halyk: 4405 6398 1529 3707

Карты привязаны к номеру: +7 701 877 57 77 Гулнур М., мама

Номер счета Woori Bank в Корее: 1002-864-457257

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