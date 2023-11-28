Долгожданная беременность казахстанки обернулась онкологией: родные женщины винят врачей

Казахстанка после 15 лет неудачных попыток зачать ребенка решилась на ЭКО. Однако беременность обернулась онкологией. Женщина и ее родные винят в произошедшем врачей, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, дочь Сакыпжамал - Айгерим - 15 лет мечтала о ребенке. После безуспешных попыток Айгерим решилась на процедуру ЭКО.

В клинике ей подсадили два эмбриона, однако время радостного ожидания сменилось трагедией, рассказывает мама женщины.

По ее словам, у Айгерим началось кровотечение, которое не остановилось даже после удаления эмбрионов. А потом у измученной чистками пациентки выявили рак матки с прободением в брюшную полость. Орган пришлось удалить.

"Они назначили ей столько гормональных препаратов, что у нее появилась опухоль. Она столько раз попадала в эту больницу и ни разу ей не провели нормального обследования. То у них УЗИ не работает, то специалистов нет.

Если бы они сразу бы провели полноценное обследование, можно было бы сразу ей сделать химию. В этом их врачебная ошибка. Я требую разобраться в этой ситуации!" - рассказала мама девушки Сакыпжамал Дуйсалиева.

Врачи, в свою очередь с обвинением не согласны, они считают, что спасли жизнь пациентки. Уверяют, что Айгерим запустила коварную болезнь, которая могла появиться на фоне беременности.

"Хорионэпителиома. Рак, который развивается на элементах плодного яйца. Раньше его не было, он развился за счет беременности, такая болезнь есть. Если бы она вообще не беременела, у нее рака бы не было. Поэтому она постоянно кровит, а это один из симптомов заболеваний, он выявляется потом гистологически", - объяснил заведующий отделением гинекологии ТОО "Медицинский центр" Алик Истаев.

Отчаявшиеся мать и дочь обратились с жалобой в управление здравоохранения, полицию и департамент медфармконтроля. Специалисты последнего уже приступили к проверке. Результаты обещают к середине декабря.

"Заявление по данному факту к нам поступило, мы его зафиксировали. Эксперты приступили к проверке. Но прежде чем приступить, к нам приехали представители генеральной прокуратуры. Поэтому срок затянулся. Есть статья 76, согласно которой в течении двух месяцев мы обязаны завершить проверку", - рассказал замглавы Департамента медицинского и фармацевтического контроля по ЗКО Нариман Нияров.

Мать Айгерим говорит, что ее состояние каждый день ухудшается. Теперь злокачественной опухолью поражены и легкие. Женщины связывались с врачами Турции и Кореи, и последние, к сожалению, не дают оптимистичных прогнозов.