Массовое отравление в школе в Жамбылской области: в еде обнаружили стафилококк

Санэпидемиологи озвучили причину массового отравления в одной из сельских школ в Жамбылской области – в продуктах нашли бактерии стафилококка, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что причиной массового отравления школьников в Жамбылской области стал стафилококк.

Столовая в сельской школе-гимназии сейчас закрыта. Там две недели назад после обеда более 60 учеников и педагогов первых и четвертых классов пожаловались на плохое самочувствие.

По данным телеканала, эксперты взяли десятки смывов и проб и выявили массу отклонений. Инфекционную палочку нашли в 12 продуктах, в том числе в плове, который подавали детям. Заражены были также хлеб, компот и мясо птицы.

Инфекционную бактерию нашли и у трех сотрудников столовой. Их уже отстранили от работы.

По факту отравления полиция еще ведет следствие. Если специалисты определят, что в случившемся нет уголовной составляющей, поставщику грозит всего лишь штраф.

"По результатам санитарно-химических показателей: также мы отобрали 17 проб продуктов, из них шесть продуктов не соответствуют по доброкачественности. То есть органолептические показатели – вкус и запах – не свойственны данному продукту. Если сейчас здесь брать, что нет уголовно наказуемого деяния – и привело к отравлению, да, вред приченен, то здесь 460 расчетных месячных показателей", – отметила замруководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Жамбылской области Салтанат Алибаева.

Источник: КТК