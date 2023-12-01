Мальчику из Астаны, страдающему пороком сердца, нужна операция в Италии
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4-летний Айбек из Астаны страдает пороком сердца. Ему необходима операция заграницей, на которую у многодетной семьи нет средств, передает NUR.KZ.
Айбек - четвертый и долгожданный ребенок в семье. Родился, рос и развивался он как и все дети, уже в семь месяцев начал пытаться ходить, но разговаривать начал позже - лишь в три года.
"Мы заметили синюшность и синдром барабанных палочек на руках и обратились в больницу для прохождения анализов и ЭКГ. В больнице заметили патологию и экстренно отправили нас в Республиканский кардиологический центр. После исследований вынесли вердикт - "врожденный порок сердце крайней стадии. Сердечная недостаточность 3 степени по ROSS. Балка, атрезия легочной артерии четвертый тип".
Нас поставили на портал и сказали срочно начать лечить зубы, иначе можно при операции получить инфекцию. Мы стали искать детские стоматологические клиники, но все, видя его патологию, нам отказывали в лечении зубов. Ведь ребенок может не выдержать четыре часа наркоза", - говорит мама мальчика Ляззат Медимова.
Лечение зубов отошло на второй план - мальчика госпитализировали, однако прооперировать его не смогли. Многие зарубежные клиники также отказывались оперировать Айбека. В результате нашли хирурга в Италии, который практикует операции детям с таким сложным пороком.
Он готов принять Айбека, но операция пройдет в несколько этапов, а ее стоимость составляет 45 тысяч евро (порядка 23 млн тенге).
Сумма для семьи неподъемна - отец ребенка имеет инвалидность, еще одна дочь прикована к инвалидной коляске. К тому же, семья снимает квартиру. На сегодня собрано лишь 2,5 млн тенге.
Реквизиты:
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Талгат А., папа
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2046612-malchiku-iz-astany-stradayuschemu-porokom-serdtsa-nuzhna-operatsiya-v-italii/