Девочке из многодетной семьи из Уральска требуется дорогостоящее лечение

13-летняя Балауса - третий ребенок из восьми в многодетной семье из Уральска. Она с детства страдает различными заболеваниями, но сейчас ей нужна дорогостоящая реабилитация, передает NUR.KZ.

"Мы с супругом многодетные родители, у нас восемь детей. К сожалению, счастье материнства омрачают заболевания нашего третьего ребенка. Булуасе 13 лет, она очень храбрая, добрая и сильная девочка.

Моя беременность протекала хорошо, без проблем. Обследования, анализы ничего плохого не показывали. Мы очень ждали рождение нашей девочки. Роды прошли легко. Балауса росла и радовала нас. Но через полгода меня начало беспокоить ее развитие - отставание становилось очевидным", - говорит мама Ботакоз Отегенова.

По ее словам, врачи уверяли родителей, что все хорошо, но Балауса стала ползать только в полтора года, а свои первые шаги сделала в два года. В три года у нее выявили задержку психо-речевого развития и РАС (расстройство аутистического спектра - прим.ред.).

Через год добавился еще один диагноз - "целиакия" (заболевание желудочно-кишечного тракта - прим.ред.).

"В Научном центре педиатрии и детской хирургии в Алматы диагноз подтвердили и сказали, что он неизлечим. С ним Балауса научилась жить. Нужно соблюдать пожизненную безглютеновую диету. Безглютеновые продукты мы заказываем из России. С 5 лет моя Балауса на строгой диете.

В 2018 году мы отвезли дочь в Самару, в реабилитационный центр, где врачи назначили 15 курсов лечения микротоковой терапии. Благодаря им Балауса достигла больших результатов, начала говорить. 10 курсов мы уже получили. Впереди 11-й курс, но мы не успеваем собрать всю сумму - 93 300 рублей (470 000 тенге). Прошу помощи у всех неравнодушных людей", - говорит мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 1312 7143

Карта привязана к номеру: +7 705 821 85 68, Ботакоз О., мама

Halyk: 4405 6397 5689 1295

Бауыржан Ю., папа

Номер мамы: +7 705 821 85 68

Номер папы: +7 705 592 2424

Instagram: @balausaga_komek