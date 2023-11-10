Пять операций за две недели: мальчику из Алматы нужно лечение в Турции

Абдусамат родился с патологией пищевода, сразу после рождения он пережил пять операций. Для лечения сына родителям пришлось продать квартиру. Теперь ему требуется еще одна - в Турции, передает NUR.KZ.

"У нас есть старший сын и он абсолютно здоров, мы очень хотели еще одного ребенка и планировали. В начале июля 2020 года я заболела коронавирусом, а через две недели узнала, что беременна, были очень счастливы. На первом скрининге все было отлично, мы узнали, что будет мальчик, анализы были идеальными.

Но на 22 неделе УЗИ не показало желудок у ребенка, врачи собрали консилиум и поставили диагноз "атрезия пищевода" под вопрос. Мы стали искать информацию о патологии и врачей. Нам сказали, что все можно исправить, когда родится ребенок", - говорит мама мальчика Анна Прокофьева.

После рождения Абдусамату сделали пять операций за две недели. Ему поставили гастростому в желудок и велели родителям ждать. В восемь месяцев мальчику нужно было делать пластику пищевода, но профессор, который должен был его оперировать, скончался. В результате родители стали искать клинику в Москве или Стамбуле.

Сначала семья, собрав деньги, отправилась в Москву, но там мальчика не приняли из-за веса. Пришлось вернуться домой, продать квартиру и отправиться в Стамбул.

"По договору мы должны были находиться в клинике 10 дней. За это время сыну провели операцию по пластике пищевода и оставили гастростому, так как он не умел кушать и не знал еду на вкус. Предстояло учиться есть, но у него открылся свищ на шее, а через него сочился гной и еда.

Нас оставили еще на пять дней, включив в счет только лекарства и не взяв деньги за пребывание в клинике на этот срок. Когда вернулись домой и стали учиться есть, то заметили, что проходит только жидкая пища. Мы сообщили в клинику о проблеме, и нам сказали, что нужно делать бужирование и удалять гастростому", - говорит мама.

Оплатить в клинику необходимо 5500 долларов, большую часть суммы удалось собрать самостоятельно, но не хватает 342 тысячи тенге.

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