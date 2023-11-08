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Массовое отравление детей в Жамбылской области: прокуратура взяла дело на контроль

Опубликовано:

палата
Палата. Иллюстративное фото: pexels.com

33 ребенка и двое взрослых попали в больницу после обеда в школьной столовой в селе Жамбылской области. Факт зарегистрировали по уголовной статье, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

7 ноября после обеда в школьной столовой в селе Байзакского района Жамбылской области 48 человек обратились в Центральную районную больницу с признаками отравления. Из них 35 человек госпитализировали – это двое взрослых и 33 ребенка в возрасте 7-10 лет.

Пострадавшим поставили диагноз "острая пищевая токсикоинфекция".

В областной прокуратуре сообщили, что после инцидента санитарно-эпидемиологическая служба назначила проверку. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по части 1 статьи 304 УК, проводятся необходимые следственные мероприятия.

Расследование находится на контроле областной прокуратуры. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не разглашается.

Согласно части 1 статьи 304 УК РК, нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, отравление людей, наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
  • либо ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет.

Также лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2044778-massovoe-otravlenie-detey-v-zhambylskoy-oblasti-prokuratura-vzyala-delo-na-kontrol/

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