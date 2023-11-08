Пообедали в школьной столовой: массовое отравление детей произошло в Жамбылской области

35 человек, из них всего двое взрослых, госпитализированы с отравлением в медучреждения Жамбылской области после обеда в школьной столовой, передает МИА "Казинформ".

Инцидент произошел в Байзакском районе - после обеда в школе 48 человек обратились в Центральную районную больницу с признаками отравления. Было госпитализировано 35 человек, из них всего двое взрослых.

Как уточнили в УОЗ региона, среди пострадавших - учащиеся средней школы Н. Киикбаева Байзакского района, дети в возрасте 7-10 лет.

Всем пострадавшим поставлен диагноз "острая пищевая токсикоинфекция". Состояние их, по словам врачей, - ближе к средней степени тяжести и удовлетворительное.

Для оказания медпомощи пациентам ведутся консультации с главным инфекционистом РК. Отмечается, что обстановка стабильная, ситуация находится на контроле управления здравоохранения области и Минздрава РК.

Напомним, месяц назад в одном из колледжей Усть-Каменогорска произошло массовое отравление студентов.

Десять первокурсников КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" на скорой помощи доставили в Центр матери и ребенка. Им всем поставили диагноз "пищевая токсикоинфекция".

На следующий день всех учащихся этого колледжа перевели на дистанционное обучение, а арендатор столовой приостановила деятельность.

В сентябре этого года 17 сотрудников элитной гостиницы в Бурабае отравились едой - одновременно они почувствовали резкое недомогание после ужина. Девять человек госпитализировали в больницу.

Медики поставили диагноз "пищевая токсикоинфекция". Симптомы у всех пациентов были одинаковые. После уколов и капельниц некоторые сотрудники отеля сразу же почувствовали себя лучше.

Летом этого года массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг в Караганде. Два ребенка скончались.