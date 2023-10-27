Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Второй пациент с сибирской язвой попал в реанимацию в Карагандинской области

Опубликовано:

Врач склонился над кроватью пациента
Палата. Иллюстративное фото: Scott Olson/Getty Images

В Карагандинской области второго пациента, зараженного сибирской язвой, из-за ухудшения состояния сегодня перевели в реанимацию, передает ekaraganda.kz.

Как сообщила руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенова, 62-летний пациент, зараженный сибирской язвой, переведен в реанимацию из-за усиления кожно-воспалительного синдрома.

"На данный момент на лечении находятся два пациента с подтвержденным диагнозом сибирская язва. Пациент 62-х лет. У него кожная форма, тяжелое течение. Был переведен в отделение реанимации интенсивной терапии в связи с усилением кожно-воспалительного синдрома и нарастания объема отека. Второму пациенту 41 год. Находится в нейробоксированном отделении инфекционного центра. Состояние средней степени тяжести. Лечение получает в полном объеме", – сказала она.

Также по информации издания, захоронение человека, умершего от сибирской язвы в Карагандинской области, будет проведено с соблюдением требований противоэпидемического режима. Его захоронят в оцинкованном, герметически запаянном гробу.

"Для рытья могил, перевозки, погребения тела комплектуется группа захоронения, включающая не менее 3-5 человек. Группа тщательно инструктируется о порядке проведения работ, особенностях захоронения, правилах пользования защитными костюмами, о строгом соблюдении мер личной профилактики. При этом используется противочумный костюм I типа.

Перевозка тела к месту захоронения осуществляется в транспорте, легко поддающемся дезинфекции. Транспорт после доставки тела человека, умершего от сибирской язвы, обрабатывают дезинфицирующими спороцидными средствами", – проинформировали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Отмечается, что после окончания погребения инструменты, защитную одежду, транспорт и прочие инструменты обеззараживают на месте в установленном порядке. Люди, принимавшие участие в захоронении, подвергаются медицинскому наблюдению на срок инкубации.

Напомним, вчера стало известно, что у трех жителей поселка Топар Карагандинской области подтвердилась сибирская язва. Все заразившиеся – жильцы одного дома. Еще 30 человек определены как контактные и взяты под меднаблюдение.

Позже стало известно, что умер один из трех человек, заразившихся сибирской язвой. На тот момент состояние оставшихся двоих человек оценивалось как стабильное.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2042876-vtoroy-patsient-s-sibirskoy-yazvoy-popal-v-reanimatsiyu-v-karagandinskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.