Второй пациент с сибирской язвой попал в реанимацию в Карагандинской области

В Карагандинской области второго пациента, зараженного сибирской язвой, из-за ухудшения состояния сегодня перевели в реанимацию, передает ekaraganda.kz.

Как сообщила руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенова, 62-летний пациент, зараженный сибирской язвой, переведен в реанимацию из-за усиления кожно-воспалительного синдрома.

"На данный момент на лечении находятся два пациента с подтвержденным диагнозом сибирская язва. Пациент 62-х лет. У него кожная форма, тяжелое течение. Был переведен в отделение реанимации интенсивной терапии в связи с усилением кожно-воспалительного синдрома и нарастания объема отека. Второму пациенту 41 год. Находится в нейробоксированном отделении инфекционного центра. Состояние средней степени тяжести. Лечение получает в полном объеме", – сказала она.

Также по информации издания, захоронение человека, умершего от сибирской язвы в Карагандинской области, будет проведено с соблюдением требований противоэпидемического режима. Его захоронят в оцинкованном, герметически запаянном гробу.

"Для рытья могил, перевозки, погребения тела комплектуется группа захоронения, включающая не менее 3-5 человек. Группа тщательно инструктируется о порядке проведения работ, особенностях захоронения, правилах пользования защитными костюмами, о строгом соблюдении мер личной профилактики. При этом используется противочумный костюм I типа.

Перевозка тела к месту захоронения осуществляется в транспорте, легко поддающемся дезинфекции. Транспорт после доставки тела человека, умершего от сибирской язвы, обрабатывают дезинфицирующими спороцидными средствами", – проинформировали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Отмечается, что после окончания погребения инструменты, защитную одежду, транспорт и прочие инструменты обеззараживают на месте в установленном порядке. Люди, принимавшие участие в захоронении, подвергаются медицинскому наблюдению на срок инкубации.

Напомним, вчера стало известно, что у трех жителей поселка Топар Карагандинской области подтвердилась сибирская язва. Все заразившиеся – жильцы одного дома. Еще 30 человек определены как контактные и взяты под меднаблюдение.

Позже стало известно, что умер один из трех человек, заразившихся сибирской язвой. На тот момент состояние оставшихся двоих человек оценивалось как стабильное.