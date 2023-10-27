Один из зараженных сибирской язвой умер в больнице в Карагандинской области

В Карагандинской области умер один из трех человек, заразившихся сибирской язвой. Состояние оставшихся двоих человек оценивается как стабильное, передает NUR.KZ со ссылкой на облздрав.

Как сообщило Управление здравоохранения Карагандинской области на своей Instagram-странице, несмотря на все принятые врачами меры, мужчина 1948 года рождения, находившийся в реанимации после заражения сибирской язвой, скончался.

"Летальный исход наступил в связи с тяжелой стадией заболевания сибирской язвы и наличием серьезных сопутствующих заболеваний. Кроме того, сказалось позднее обращение за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Ведомство выразило соболезнования родным и близким скончавшегося мужчины.

Состояние двух других заразившихся пациентов стабильное, они находятся под постоянным наблюдением врачей, добавили в облздраве.

Напомним, вчера стало известно, что у трех жителей поселка Топар Карагандинской области подтвердилась сибирская язва. Все заразившиеся - жильцы одного дома. Еще 30 человек определены как контактные и взяты под меднаблюдение.

В областном акимате заверили, что ситуация находится под контролем. В поселке проводятся необходимые санитарно-ветеринарные противоэпизоотические, противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации очага, проведена дезинфекция.

На въезде в поселок установлен санитарный пост, один из выездов из поселка решено закрыть, однако передвижения самих сельчан не ограничены.

Кроме того, в селе введен запрет на ввоз и вывоз скота, его перегон внутри хозяйств, использование молока больных животных, также запрещен забой скота и вывоз с территории кормов и кормовых добавок.

Сибирская язва

Согласно информации из Медицинского справочника MSD, сибирская язва является потенциально смертельной инфекцией, вызываемой Bacillus anthracis - грамположительной палочковидной бактерией. Она может поражать кожу, легкие или, реже, пищеварительный (желудочно-кишечный) тракт.

Отмечается, что сибирская язва у человека возникает редко, однако, когда это происходит, человек обычно заражается путем кожного контакта или через вдыхание спор сибирской язвы, употребление в пищу зараженного мяса либо, редко, при введении зараженных запрещенных наркотиков.

К симптомам относятся бугорки и волдыри (после кожного контакта), затруднение дыхания и боль в груди (после вдыхания спор), боль в животе и кровавая диарея (после употребления в пищу зараженного мяса).

Как уточняют специалисты, сибирская язва редко встречается у людей и не передается от человека к человеку. Однако в редких случаях кожная форма сибирской язвы может передаваться от человека к человеку через прямой контакт с инфицированным лицом либо через предмет, загрязненный вследствие контакта с ним инфицированного лица.

Легочная форма, кишечная форма и инъекционная форма сибирской язвы не передаются от человека к человеку.