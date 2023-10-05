"Идет резкое повышение заболеваемости": Минздрав о ситуации с корью в Алматы

Сегодня министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК высказалась о случае вспышки кори в одной из школ Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният сообщила, что заболеваемость корью постепенно росла в этом году.

"Во время каникул заболеваемость снизилась. Сейчас, когда дети опять собрались в школах, где есть скученность, имеется резкое повышение заболеваемости. Что касается именно этого случая, то эта школа очень загруженная. Там руководителем школы была принята мера, чтобы болезнь не распространилась, вместе с эпидемиологами, детей отправить на время инкубационного периода, на 21 день, понаблюдать, на дистанционное обучение", – сообщила она.

По ее словам, дети, которые были контактными с больным, будут находиться под наблюдением врачей, пока не пройдет инкубационный период, чтобы своевременно выявить заболевание, изолировать и своевременно лечить.

Напомним, в Алматы учеников младших классов одной из гимназий перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори. Инфекцию обнаружили у нескольких детей.

Добавим, по информации на официальном сайте Минздрава РК, корь – острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпаниями.

Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.