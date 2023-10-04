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Школьников отправили на дистанционку из-за вспышки кори в одной из школ Алматы

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Школьница идет по коридору
Школа. Иллюстративное фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы учеников младших классов одной из гимназий перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори. Инфекцию обнаружили у нескольких детей, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, симптомы заболевания у нескольких школьников появились в конце сентября. Администрация учебного заведения тут же приняла решение ввести карантин до конца инкубационного периода. Теперь до середины октября школьники будут заниматься онлайн.

На дистанционный формат обучения в гимназии перешли только ученики начальных классов, остальные посещают уроки в прежнем формате.

Что касается других школ города, то там ситуация с корью стабильная, утверждают эпидемиологи. Только с начала марта в Алматы зарегистрировали больше полутора тысяч случаев заболевания. И 85% инфицированных – это дети, которые не были привиты.

"Уроки проводятся как обычно, только в онлайн-режиме. Учителя и школьники к этому подготовлены. Ученики обеспечены необходимой компьютерной техникой и интернет-ресурсами. Для учебы используют соответствующие платформы и kundelik.kz. Мы это сделали, чтобы защитить ребят. Например, в некоторых семьях по четверо-пятеро детей, и, чтобы все они не заболели, мы приняли такое решение", - рассказала директор школы-гимназии №172 Алматы Алия Шорманова.

Источник: КТК

Что такое корь и какие у болезни симптомы

На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь - острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпаниями.

Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после - опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке.

Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.

В Казахстане вакцинация против кори проводится бесплатно дважды: первая - в возрасте 1 года, вторая - в возрасте 6 лет.

Основные рекомендации населению при заболеваемости корью:

  • родителям следует проверить прививочный статус своего ребенка против кори, в случае отсутствия вакцинации получить профилактическую прививку против кори;
  • родителям детей, непривитых против кори по различным причинам, нужно ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах;
  • при появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (повышение температуры тела, головная боль, слабость) и сыпью необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем рекомендациям медиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2039597-shkolnikov-otpravili-na-distantsionku-iz-za-vspyshki-kori-v-odnoy-iz-shkol-almaty/

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