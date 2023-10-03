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Уровень заболеваемости холерой вырос в 2022 году

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Воду из реки наливают в емкость
Проба воды. Иллюстративное фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images

Новый анализ Всемирной организации здравоохранения показал, что уровень заболеваемости холерой вырос во всем мире. Причем, наибольший рост пришелся на период с 2021 по 2022 годы, передает The Washington Post.

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В 2022 году случаи заболеваемости холерой были зарегистрированы в 44 странах. Крупнейшие вспышки, во время которых число зарегистрированных и предполагаемых случаев превысило 10 000, произошли в Афганистане, Камеруне, Демократической Республике Конго, Малави, Нигерии, Сомали и Сирии.

В прошлом году ВОЗ зарегистрировала 472 697 случаев заболевания во всем мире по сравнению с 223 370 в 2021 году. В 2022 году от холеры умерло 2349 человек, сообщили в ВОЗ.

Холера распространяется через пищу или воду, зараженную холерным вибрионом, бактерией, вызывающей острую диарею и обезвоживание. Хотя у большинства людей, инфицированных холерой, заболевание протекает бессимптомно, болезнь может быть смертельной. Холера наиболее распространена в перенаселенных районах с отсутствием санитарных условий, например, в лагерях беженцев.

По данным ВОЗ, рост заболеваемости холерой по итогам 2023 года может превысить показатели 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2039083-uroven-zabolevaemosti-holeroy-vyros-v-2022-godu/

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