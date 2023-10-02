Посетители общепита в Бишкеке массово отравились шаурмой: пострадало более 20 человек

В Бишкеке 21 человек отравился шаурмой, 15 из них госпитализировали. Точки фастфуда, где ели пострадавшие, оштрафовали, передает NUR.KZ со ссылкой на городской центр санэпиднадзора.

Как сообщили представители Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека в Facebook, в точках фастфуда "Беш лаваш" и "Мидос" было зарегистрировано массовое отравление. Причиной, по данным специалистов, стала шаурма.

"Всего пострадал 21 человек, 15 человек госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, из них 2 детей. Оставшиеся 6 человек находятся на амбулаторном лечении", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования был произведен отбор проб готовой шаурмы, ингредиентов и смывов на санитарно-микробиологические исследования.

В итоге точки фастфуда оштрафовали на 72 тыс. сомов (около 388 тыс. тенге по нынешнему курсу) и закрыли до устранения нарушений.

Кроме того, министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев провел экстренное совещание в Центре госсанэпидназора Бишкека по факту массового отравления в столице страны.

Как сообщается на сайте ДЧС Кызылординской области, отравление – это попадание в организм токсичных веществ различными путями. Оно бывает острое и хроническое.

Острое отравление опасно тем, что в организм попадает большое количество токсинов, которые мгновенно поражают жизненно важные органы. В таких случаях нужно оказать первую медицинскую помощь.

Если обнаружилось, что в семье, на работе или в дороге кто-то отравился, то следует вызвать скорую медицинскую помощь (103). Если заболел сосед или кто-то из родственников, то следует вызвать участкового врача. В крайнем случае – доставить больного в ближайшее лечебное учреждение.

Симптомы пищевого отравления: тошнота, рвота, жидкий стул, спазмы и боли в области живота. Иногда эти симптомы проходят за пару дней и не требуют лечения. Если же симптомы не проходят за два дня, и наблюдается обезвоживание организма (сухость во рту, головокружение, изменение цвета мочи и слабое мочевыделение), то следует обратиться к врачу.