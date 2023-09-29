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"Каждый ребенок заслуживает счастья": казахстанка попросила помощи на лечение сына

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Нургиса с мамой
Нургиса с мамой. Фото: из личного архива

10-летний Нургиса Айкельбай из Жамбылской области - третий ребенок в семье. В детстве он не болел и не получал травм, по словам мамы, но два года назад заболел раком, передает корреспондент NUR.KZ.

"В апреле 2021 года мы заметили увеличение объема правого глаза у сына и сразу же отвезли в местную клинику, где направили на обследование в глазной институт в Алматы и на МРТ. После МРТ врачи потребовали, чтобы мы срочно госпитализировали ребенка в детскую педиатрическую больницу.

По результатам биопсии ребенку поставили диагноз "альвеолярная радбомиосаркома". В марте 2022 года сын прошел курс химиотерапии, пролежав 11 месяцев в детской больнице в Алматы. Спустя 9 месяцев, когда мы снова увидели изменения в глазах Нургисы, мы отправились в клинику в Стамбуле", - говорит мама мальчика Жазира Иссабаева.

После полного обследования мальчику провели 8 курсов химиотерапии и назначили 28-дневную радиотерапию. Однако сейчас у семьи накопились долги перед клиникой.

"Сейчас на продолжение химиотерапии требуются большие средства. Каждый ребенок заслуживает счастья, мы уверены, что наш ребенок выздоровеет. Просим казахстанцев оказать помощь нам", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 1722 4127

Halyk: 4405 6397 6574 2273

Номер, привязанный к картам: +7747890 34 73 Жазира И., мама

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2038502-kazhdyy-rebenok-zasluzhivaet-schastya-kazahstanka-poprosila-pomoschi-na-lechenie-syna/

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