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Британцы стали уходить на больничный из-за стресса, заявили эксперты

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Мужчина сидит за столом и пишет в блокноте
Офисный работник. Иллюстративное фото: pixabay.com

Согласно новому исследованию, работники британских компаний уходят на больничный чаще, чем когда-либо прежде за последнее десятилетие, передает BBC.

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По данным Королевского института профессионального развития (CIPD), в прошлом году сотрудники взяли в среднем 7,8 больничных дней по сравнению с 5,8 до пандемии. Торговая группа заявила, что статистика вызывает беспокойство, и обвинила в этом стресс, COVID-19 и кризис стоимости жизни. По мнению исследователей, именно эти условия оказали глубокое влияние на благосостояние людей.

В ходе исследования были проанализированы показатели отсутствия на рабочем месте в более чем 900 организациях, в которых работают 6,5 млн сотрудников. Исследование провела Simplyhealth, медицинская компания, предоставляющая амбулаторную помощь.

Анализ показал, что наиболее распространенными причинами отсутствия сотрудника на рабочем месте являются легкие заболевания (94%), скелетно-мышечные травмы (45%) и проблемы с психическим здоровьем (39%).

Между тем, более трети организаций также сообщили, что COVID-19 по-прежнему является частой причиной, по которой люди выходят на больничный. По данным CIPD, изменения в рабочей культуре после пандемии в сочетании с кризисом стоимости жизни привели к тому, что некоторые сотрудники стали чувствовать, что стресс слишком сильно давит на них. Это привело к ряду психических проблем среди работающего населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2038141-britantsy-stali-uhodit-na-bolnichnyy-iz-za-stressa-zayavili-eksperty/

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