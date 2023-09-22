Девочке из Астаны необходима пересадка стволовых клеток в Турции

9-летняя Сезім из Астаны - третий ребенок в семье. Она родилась здоровым малышом, но через две недели педиатр обнаружил желтизну кожи, передает корреспондент NUR.KZ.

Ребенка госпитализировали в больницу, где после анализов выяснили, что у девочки повышенный билирубин, а также открытый артериальный проток. Сезім прооперировали в кардиохирургии, операция прошла успешно, но до года девочка была вялой и не могла держать голову самостоятельно.

"Местные невропатологи назначили лечение, которое не давало результатов. Мы поехали в РФ на обследование. В 2014 году главным детским неврологом Челябинска был поставлен диагноз "ДЦП атонико-астатической формы" и назначено амбулаторное лечение по методике комплексной стимуляции моторных, перцептивных психо-речевых функций.

У доктора Плеханова мы наблюдались до 2021 года. Проходили все курсы по традиционным методам лечения ДЦП. После каждого курса лечения появлялась положительная динамика, наш ребенок стал ходить с поддержкой и выражать свои эмоции. На протяжении 10 лет Сезім проходит всевозможные реабилитации по всему Казахстану, но впереди еще большая работа, так как проходить реабилитации нужно на постоянной основе, иначе происходит откат полученных ранее навыков", - объясняет мама девочки Жадра.

На сегодня Сезім необходима пересадка стволовых клеток, которая будет проходить в три этапа. Помочь согласилась клиника в Турции. Счет, выставленный клиникой, составляет порядка 10 000 000 тенге. Но собрать такую сумму семье тяжело самостоятельно.

"Своими силами, с помощью родных и близких собрана сумма около 7,3 млн тенге. Дорогие казахстанцы, земляки, помогите, пожалуйста, собрать нам недостающую сумму и поставить дочь на ноги", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 1475 1503

Тел.: +7 701 571 19 28 Жадра Т., мама