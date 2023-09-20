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Режим ЧС объявили из-за сибирской язвы в селе в области Абай

Опубликовано:

Санитарный пост
Санитарный пост. Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

В селе Жетыжар Бескарагайского района области Абай объявлен режим ЧС - у местного жителя обнаружились симптомы сибирской язвы, сообщает официальный Telegram-канал областного акимата.

Сообщается, что мужчина сдал ПЦР-тест, на данный момент заболевание не подтверждено.

Несмотря на это, на заседании внеплановой областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС было принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба.

Сейчас на въезде в село Жетыжар установлен санитарный пост, временно ограничен вывоз сельскохозяйственной продукции из села.

Кроме того, проводится ревизионная работа по выяснению причин возникновения ситуации.

"Сибирская язва не передается воздушно-капельным путем. Она может быть передана через употребление зараженной пищи или воды, а также через порезы или царапины на коже.

Призываем всех жителей района полагаться только на официальную информацию", - обратились к казахстанцам в акимате области Абай.

Напомним, в конце августа в одном из сел Акмолинской области 12 человек заразились сибирской язвой. Они были госпитализированы, а сам поселок - закрыт на карантин.

Позже число заболевших сибирской язвой в Акмолинской области увеличилось. При этом у нескольких человек результаты анализов на сибирскую язву были отрицательными, но имелись все симптомы заболевания. Среди заболевших оказался несовершеннолетний.

Позже в соцсетях распространилась информация о том, что на прилавки казахстанских рынков попала зараженная сибирской язвой мясная продукция. Эти слухи опровергли в Минсельхохе Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что мясо в оперативном порядке было изъято, а павший скот - утилизирован.

Согласно информации из Медицинского справочника MSD, сибирская язва является потенциально смертельной инфекцией, вызываемой Bacillus anthracis - грамположительной палочковидной бактерией. Она может поражать кожу, легкие или, реже, пищеварительный (желудочно-кишечный) тракт.

Отмечается, что сибирская язва у человека возникает редко, однако, когда это происходит, человек обычно заражается путем кожного контакта или через вдыхание спор сибирской язвы, употребления в пищу зараженного мяса либо, редко, при введении зараженных запрещенных наркотиков.

К симптомам относятся бугорки и волдыри (после кожного контакта), затруднение дыхания и боль в груди (после вдыхания спор), боль в животе и кровавая диарея (после употребления в пищу зараженного мяса).

Как уточняют специалисты, сибирская язва редко встречается у людей и не передается от человека к человеку. Однако в редких случаях кожная форма сибирской язвы может передаваться от человека к человеку через прямой контакт с инфицированным лицом либо через предмет, загрязненный вследствие контакта с ним инфицированного лица.

Легочная форма, кишечная форма и инъекционная форма сибирской язвы не передаются от человека к человеку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2037352-rezhim-chs-obyavili-iz-za-sibirskoy-yazvy-v-sele-v-oblasti-abay/

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