"Запахом" газа отравились несколько сельчан в Актюбинской области

Газовая плита. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сразу в нескольких селах Актюбинской области жители пожаловались на недомогание, тошноту и сильные головные боли после ремонта на газораспределительной станции, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что в Актюбинской области после ремонта на газораспределительной станции жителям сразу пяти аулов стало плохо. Восемь человек госпитализировали с симптомами отравления.

Люди говорят, что всю ночь не могли заснуть из-за сильнейших головных болей и тошноты – почти до утра многие пробыли на улице. В этих поселках пришлось экстренно отключать газ. Его подачу возобновили только вчера утром.

"Сейчас на улице уже нет запаха, до этого стояла жуткая вонь. Весь народ сейчас из дома вышел. Вот даже с детьми стоят, хотя они уже давно должны спать", – говорится на видео, которое сняла жительница села Кенкияк.

Женщина утверждает, что у многих в ауле до сих пор недомогание – диарея и рвота. Плохо почувствовали себя и жители близлежащих аулов Шубарши, Саркуль, Кумсай и Копа.

Специалисты рассказали, что в понедельник на весь день эти населенные пункты отключали от газа из-за ремонта на газораспределительной станции. А когда вечером подачу возобновили, в домах появился невыносимый запах.

Предполагается, что сервисная компания переборщила с одорантом – примесью для газа, которая позволяет выявить утечку. Она как раз сильно пахнет и в больших объемах ядовита.

"Сам метан – газ, который мы потребляем, он не имеет запаха. Для обнаружения утечки газа, ну или в таких случаях добавляют этилмеркаптан. Это одорант. Он создает запах. Он такой, с запахом тухлых яиц и так далее. Специально, чтобы обнаружить утечку газа. Скорее всего, это было превышение нормы", – заявил генеральный директор ТОО "Техногаз" Руслан Амиртаев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2035422-zapahom-gaza-otravilis-neskolko-selchan-v-aktyubinskoy-oblasti/