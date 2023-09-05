Подросток перестал ходить и попал в больницу из-за энергетиков и фастфуда в Алматы

Врач. Иллюстративное фото: pixabay.com

Подросток оказался в тяжелом состоянии из-за употребления энергетических напитков и фастфуда. Мальчик уже не мог даже ходить самостоятельно. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в УОЗ Алматы.

Как рассказали в Управлении общественного здоровья города, 17-летний юноша поступил в Детскую городскую клиническую больницу №2 Алматы с предварительным диагнозом "гемофилия В". Ранее у него был установлен низкий уровень 9 фактора свертывания крови.

При осмотре врачи выявили высокую температуру, кровоточивость губ, язвочки в полости рта, боль в суставах, носовое кровотечение. Привезли его на коляске, мальчик уже не мог ходить.

"Опытного врача – главного детского гематолога по городу Алматы, заведующую отделением гематологии ДГКБ №2 Улжалгас Ускенбаеву - насторожило то, что показатели фактора 9 у юноши соответствовали уже средне-тяжелой форме гемофилии, но за 17 лет гемофилия бы проявилась раньше и тяжелой форме предшествовала бы начальная.

Параллельно наблюдалось снижение 7 фактора. К тому же, согласно коагулограмме нарушения, были и внутреннего, и внешнего механизма, что тоже не укладывалось в гемофилию", - рассказали в УОЗ.

Ознакомившись с анамнезом подростка, врач узнала, что три года назад ему провели операцию, во время которой обильного или безостановочного кровотечения, присущего гемофилии, не наблюдалось.

Поэтому, когда стали расспрашивать, выяснилось, что подросток "подсел" на энергетические напитки и фастфуд, употребляя вредную пищу более полугода. Тем самым он "посадил" свою печень, уверяют врачи.

"Ребенку был выставлен диагноз: нарушение функции печени, нарушение синтеза факторов свертывания в печени. То есть приобретенный дефицит факторов протромбинового комплекса. Диагноз "гемофилия" не подтвердился.

Проведенное лечение с введением витамина К и его восполнением дало положительные результаты - все факторы свертываемости крови нормализовались, нормализовались функции печени",- рассказала Улжалгас Айтжанова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2035308-podrostok-perestal-hodit-i-popal-v-bolnitsu-iz-za-energetikov-i-fastfuda-v-almaty/