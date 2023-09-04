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Школьник в Алматы проткнул ногу железным штырем, перелезая через забор

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Забор
Забор. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы 10-летний мальчик, пытаясь перелезть через забор, проткнул ногу и повис на 20-сантиметровом штыре, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления общественного здравоохранения города.

Как сообщили в ведомстве, ребенка доставили в приемное отделение экстренной хирургии Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы к 21:00 в сопровождении бригады скорой помощи.

"Ранение было в правом бедре, откуда торчал 20-сантиметровый железный штырь, из раны шла кровь", – рассказали в пресс-службе УОЗ.

Со слов родителей, ребенок получил травму в соседнем дворе. Перелезая через забор, он опрокинулся вниз головой и проткнул ногу штырем.

"В приемном покое пациент экстренно был осмотрен хирургом, травматологом и анестезиологом и госпитализирован. Определена тактика операции. Перед хирургами стояла задача не только извлечь инородное тело из ноги, но также уберечь жизненно важные сосуды от повреждения, действовали очень осторожно – миллиметр за миллиметром освобождая ногу от штыря.

Мы считаем, что задача выполнена: первые сутки после операции пациент чувствует себя хорошо, состояние удовлетворительное. Думаю, ребенок скоро сможет самостоятельно пойти в школу", – рассказал заведующий приемным отделением ЦДМП Алматы Мейржан Курманалиев.

Напомним, в августе прошлого года в Алматинской области 10-летний мальчик попал в больницу с торчащим из головы штырем. Со слов матери, ребенок играл на футбольной площадке. Во время игры с ребятами в футбол он случайно наткнулся на торчащий из забора штырь.

Также в июле в ЗКО 12-летний мальчик прыгнул с крыши небольшой высоты и напоролся рукой на железный штырь. Освободиться самостоятельно у него не получилось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2035097-shkolnik-v-almaty-protknul-nogu-zheleznym-shtyrem-perelezaya-cherez-zabor/

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