Больше 20 человек попали в больницу после свадьбы в области Жетісу

Ресторан. Иллюстративное фото: pexels.com

21 человек попал в больницу после свадьбы, которая проходила в сельском ресторане. По факту массового отравления инициировано расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Жетісу.

Факт зарегистрирован в Алакольском районе, где 27 августа в ресторане села Кабанбай проходила свадьба.

На следующий день 21 гость торжества обратился в больницу. Медики предварительно диагностировали у пострадавших "иной и неуточненный гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения".

Информация по факту массового отравления также поступила к работникам районного и областного СЭС.

В ведомстве проинформировали, что после медобследования в инфекционное отделение положили 11 человек, 10 - отказались от госпитализации.

"Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. Состояние больных удовлетворительное. По факту начато эпидемиологическое расследование. Выяснилось, что все случаи связаны с употреблением готовых блюд на свадьбе, проводимой 27 августа в одном из ресторанов села Кабанбай. Сейчас в заинтересованные органы направлены соответствующие письма", - сообщили в пресс-службе ДСЭК области Жетісу.

Здесь добавили, что новых случаев обращений в больницу не зарегистрировано, а о результатах расследования будет сообщено дополнительно.

По информации Большой медицинской энциклопедии, гастроэнтерит - клинико-морфологический синдром, обусловленный патологическим процессом (чаще воспалением) слизистых оболочек желудка и тонкой кишки. Поскольку обычно в клинической практике имеет место сочетанное поражение слизистой оболочки кишечника, гастроэнтерит рассматривают как разновидность гастроэнтероколита. Острый гастроэнтерит чаще является синдромом ряда инфекционных болезней либо обусловлен действием токсинов, ядов (например, термоустойчивые энтеротоксины, ядовитые грибы), а также возникает под влиянием аллергии.

Колит - воспалительно-дистрофическое поражение толстой кишки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2034664-bolshe-20-chelovek-popali-v-bolnitsu-posle-svadby-v-oblasti-zhetisu/