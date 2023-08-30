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Опасные скамейки: жители США стали чаще получать ожоги из-за экстремальной жары

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Солнце светит в небе
Солнце. Иллюстративное фото: sutiporn somnam/Getty Images

Все больше жителей США попадают в медпункты с жалобой на ожоги, которые они получили от контакта с городскими поверхностями. Экстремальная жара лета 2023 года привела к тому, что асфальт нагрелся до сверхвысоких температур, передает The Guardian.

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Чаще всего в ожоговые отделения попадают бездомные, для которых нормально сидеть на асфальте. Экстремально жаркое лето 2023 года привело к тому, что в больницах увеличилось количество обращений с тепловыми истощениями и серьезными тепловыми ударами.

Однако к концу лета обнаружилась еще одна проблема. Люди стали обращаться в больницы с контактными ожогами, которые они получили от перегретых тротуаров и других городских поверхностей.

Этим летом минимальная температура в городе Финикс (штат Аризона) удерживалась на уровне 43,3 градусов Цельсия в течение 31 дня подряд. При таких условиях длительный контакт с любой нагретой поверхностью может привести к ожогам третьей степени и потенциально убить человека.

По данным крупнейшего в Аризоне ожогового центра Valleywise Health, с июня по август в отделение обратились 85 человек с ожогами высокой степени. Это приближается к рекорду 2020 года (тогда было зафиксировано 92 серьезных ожога за все лето). В этом году в Аризоне также наблюдалась рекордная жара. При этом в центр также обратились сотни граждан с ожогами гораздо более легкой степени.

"Чтобы получить глубокий ожог, требуется всего лишь доля секунды. Например, посидеть на нагретой скамье или подержаться за перегретые поручни. К сожалению, многие пациенты, которых мы наблюдаем, прикасались к горячим предметам в течение нескольких минут или сидели на них в течение нескольких часов", — сказал доктор Кевин Фостер, директор ожогового центра Аризоны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2034409-opasnye-skameyki-zhiteli-ssha-stali-chasche-poluchat-ozhogi-iz-za-ekstremalnoy-zhary/

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