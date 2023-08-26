Дым от лесных пожаров в Канаде вызвал всплеск заболеваемости астмой в США

Лесной пожар. Иллюстративное фото: pexels.com

Дым от лесных пожаров, случившихся в Канаде в июне 2023 года, привел к тому, что за последние два месяца в больницы США обратилось намного больше граждан с жалобой на проблемы с дыханием, передает Quartz.

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Согласно двум новым исследованиям, опубликованным Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), посещение больниц на восточном побережье США резко возросло за последние два месяца. Чаще всего у людей развивается астма, поскольку они долго вдыхали дым от лесных пожаров. В июне дым от пожаров в канадских лесах распространился по территории США.

В отчете использовались данные четырех тысяч больниц из всех штатов. Количество посещений отделений неотложной помощи, связанных с астмой, выросло на 17% в течение 19 дней после начала пожара. Самый резкий рост наблюдался в Нью-Йорке и Нью-Джерси, где общий объем больничной активности увеличился на 46%.

Второе исследование было сосредоточено исключительно на штате Нью-Йорк. Оно показало, что 7 июня количество посещений больниц с астмой выросло на 82%.

"Если мы говорим о последствиях изменения климата, то вот они. Речь уже не идет о том, с чем придется столкнуться будущим поколениям. Речь идет о нас, первом поколении, ощутившем реальное воздействие изменений климата", — заявила губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2033957-dym-ot-lesnyh-pozharov-v-kanade-vyzval-vsplesk-zabolevaemosti-astmoy-v-ssha/