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Заболеваемость раком молочной железы среди женщин младше 50 лет растет в США

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Женщина в розовой кофте держит рисунок
Рак груди. Иллюстративное фото: pexels.com

Заболеваемость раком молочной железы среди женщин моложе 50 лет растёт в США. Ранее данное заболевание чаще диагностировали у женщин более зрелого возраста, передаёт The Washington Post.

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Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что заболеваемость онкологическими болезнями растёт среди молодых американцев в возрасте до 50 лет. Особенно это характерно для женщин. В период с 2010 по 2019 годы количество диагнозов среди людей в возрасте от 30 до 39 лет увеличилось на 19,4%. Среди людей в возрасте от 20 до 29 лет рост составил 5,3%. На рак молочной железы приходится наибольшее количество случаев рака среди молодых людей.

Частота диагностирования рака молочной железы на поздних стадиях у молодых женщин также растёт. По данным Американского онкологического общества, у женщин в возрасте до 40 лет этот показатель увеличивался примерно на 3% каждый год с 2000 по 2019 годы. И хотя уровень смертности от рака молочной железы среди пожилых женщин снизился с 2010 по 2017 год, уровень смертности среди молодых женщин не уменьшился.

"Мы должны отказаться от стереотипа, что молодость может уберечь нас от заболеваемости раком. Это может случиться и с молодыми женщинами. И очевидно, что эти заболевания влияют на продолжительность жизни женщин в нашей стране", — сказала доктор Дебра Монтиччоло из Медицинского центра Дартмут-Хичкок.

При этом врачи отмечают, что в больницах не проводят скрининги на выявление рака молочной железы для молодых женщин. Скрининговая маммография рекомендуется только женщинам в возрасте от 40 до 74 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2033774-zabolevaemost-rakom-molochnoy-zhelezy-sredi-zhenschin-mladshe-50-let-rastet-v-ssha/

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