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Полезны ли для глаз очки с фильтром синего цвета, рассказали врачи

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Девушка в очках сидит за ноутбуком
Девушка в очках. Иллюстративное фото: pexels.com

Новое исследование австралийских ученых показало, что очки, блокирующие синий цвет, не снижают нагрузку на глаза во время работы за компьютером в той степени, на которую рассчитывают покупатели очков, передает The Washington Post.

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Доцент кафедры оптометрии и наук о зрении в Университете Мельбурна Лаура Дауни рассказала, что если взрослый человек использует очки с фильтром синего цвета для защиты глаз во время работы за компьютером, то это не так полезно, как кажется пользователю.

Обзор 17 рандомизированных контролируемых испытаний, опубликованный в Cochrane Database of Systematic Reviews, подтверждает тезис, который в течение последних лет упоминали офтальмологи.

"В науке не было никаких доказательств того, что очки, блокирующие синий свет, имеют какую-либо пользу для здоровья глаз", — сказал Рахул Курана, витреоретинальный хирург и представитель Американской академии офтальмологии.

Как правило, пользу очков, блокирующих синий цвет, продвигают компании-производители. На сайте одной из компаний сказано, что ношение подобных очков может снизить интенсивность таких состояний, как усталость глаз, сухость глаз и зрительное напряжение. Однако представители компании не ответили на запрос журналистов и отказались рассказать, на каких исследованиях базируются их утверждения.

По словам профессора Дауни, синий свет — это часть спектра видимого света с относительно короткими длинами волн. Данный свет излучают цифровые устройства. При этом, по данным Американской академии офтальмологии, синий свет не вызывает зрительного напряжения, не повреждает сетчатку и не приводит к таким заболеваниям, как дегенерация желтого пятна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2033010-polezny-li-dlya-glaz-ochki-s-filtrom-sinego-tsveta-rasskazali-vrachi/

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