"Больно осознавать, что я его потеряю": мальчику из Павлодара поставили более 17 диагнозов

Альтаир. Фото: из личного архива

6-летний Альтаир из Павлодара имеет более 17 диагнозов. Когда лечение дало свои результаты, произошло кровоизлияние головного мозга, которое свело все старания на нет, передает корреспондент NUR.KZ.

Среди диагнозов мальчика - внутрижелудочковое кровоизлияние, инсульт и инфаркт головного мозга, тугоухость, вывих позвонков, атрофия глазных нервов, тетрапарез ног и рук, парез кишечника и многие сопутствующие болезни.

"У Альтаира нет ни одного врожденного порока, все приобретены во время родов. Все эти годы мой ребенок лечился за границей: в России, Израиле, Корее. У него была колоссальная динамика. Профессоры из разных клиник говорили что это чудо, он развивается, несмотря на тяжелые пороки, что есть все шансы социализироваться.

"Ваш сын может в дальнейшем обслуживать сам себя", - эти слова давали мне поддержку и мы боролись. Альтаир выговаривал отдельные слова, все эмоции были сохранены, он смеялся, протестовал, начал ползать и практически мог сидеть, жевать. Конечно, это все пришло не сразу, это результат упорного труда каждый день", - говорит мама мальчика Гульзат Ихсанова.

Ребенку сделали операцию в Корее, но случилось повторное кровоизлияние головного мозга. В крайне тяжелом состоянии Альтаира положили в реанимацию. Время было упущено, говорит мама.

"Посмотрев снимки МРТ, я решила, что нет смысла больше лечить, что мы все потеряли. Вот уже год и три месяца мы лежим в больнице, мой сын кричит от приступов, не может самостоятельно уснуть без препаратов. У него поднимается температура, возникает тахикардия и брадикардия, чернеют конечности.

Весь организм работает на износ, ждать улучшения смысла нет, только поддерживающая терапия. Сколько в таком состоянии продержится мой ребенок, никто не знает. Иногда, когда я с ним разговариваю, у него катится слеза, мне кажется, он понимает что я рядом, что я - его мама", - говорит женщина.

Она признается, что не может оставить сына.

"Он не понимает, что с ним произошло, я не могу его оставить, не могу перестать бороться за его жизнь, ведь от того, что он потерял все качества, эмоции, я не перестала его любить, он остался моим сыном. Иногда после очередного приступа я выхожу в коридор и думаю, за что, почему? Бывает так, что не остается сил на это смотреть, но мысль, что я нужна своему ребенку, возвращает меня обратно в эту палату.

Как бы ни было больно осознавать, что я его потеряю и это вопрос времени, хочу, чтобы он знал, что мама будет рядом, что он остался для меня победителем, борцом и самым сильным мальчиком на планете. Моя любовь, моя душа будет всегда с ним, даже если он будет "овощем", мы справимся", - говорит Гульзат.

Однако мальчику на данный момент нужна поддерживающая терапия.

"Сейчас я не хочу искать виноватых, думать, "а если бы нам дали тогда вовремя реанимацию, как бы тогда было". Может, не так сильно пострадал бы головной мозг, может, мы могли бы сохранить хоть участок головного мозга. Но нет смысла в этих мыслях, не вернуть тот день, нужно смириться и принять ситуацию.

Нам как никогда нужны поддержка, понимание и сочувствие. Поддерживающая терапия крайне необходима, препараты дорогие и их нет в реестре бесплатных лекарств. Мы не справляемся своими силами. Прошу неравнодушных людей помочь нам. Мы хотели закупить лекарства и спецпитание, а также комплектующие средства на 4-5 месяцев. Счет составляет около двух миллионов тенге, к сожалению, это неподъемная сумма для нас", - заключила Гульзат.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 3168 8118

Halyk: 4405 6397 5512 4854

Гульзат Ихсанова

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2032969-bolno-osoznavat-chto-ya-ego-poteryayu-malchiku-iz-pavlodara-postavili-bolee-17-diagnozov/