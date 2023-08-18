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В каком возрасте люди в США стали чаще заболевать раком, рассказали врачи

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Врач в синих перчатках держит шприц
Врач. Иллюстративное фото: pexels.com

Новое исследование американских ученых показало, что заболеваемость онкологическими болезнями среди людей младше 40 лет растет в США. Чаще всего молодые люди заболевают раком желудка и раком молочных желез, передает The Washington Post.

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Большинство онкологических заболеваний в США обнаруживаются у людей старше 65 лет. Однако данные нового исследования, результаты которого опубликованы в JAMA Network Open, показывают, что заболеваемость раком среди людей моложе 50 лет за последние годы увеличилась. При этом наибольший рост наблюдался среди людей в возрасте от 30 до 39 лет.

"Люди данной возрастной группы уделяют меньше внимания профилактическим осмотрам. Однако важно проводить больше исследований, чтобы понять, почему болезнь усиленно распространяется именно в этой возрастной группе" — сказал Пол Оберштейн, директор Программы желудочно-кишечной медицинской онкологии в Перлмуттере Нью-Йоркского университета.

Нет четкого объяснения, почему заболеваемость раком растет среди молодых людей, но эксперты говорят, что эта тенденция может быть вызвана несколькими возможными причинами.

Во-первых, речь идет об ожирении, которое распространено среди людей старше 30 лет. Во-вторых, образ жизни этих людей часто включает курение, употребление алкоголя, плохой сон и малоподвижный образ жизни. По мнению врачей, также необходимо исследовать влияние факторов окружающей среды, включая загрязняющие вещества в воздухе и воде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2032834-v-kakom-vozraste-lyudi-v-ssha-stali-chasche-zabolevat-rakom-rasskazali-vrachi/

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