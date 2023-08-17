Как быстро курение электронных сигарет начинает вредить организму человека, рассказали ученые

Электронная сигарета. Иллюстративное фото: pixabay.com

Новое исследование американских ученых показало, что молодые люди, которые курят электронные сигареты, уже через 30 дней регулярного курения подвергают себя большему риску развития бронхита и хронической одышки, передает CNBC.

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Исследователи из Центра исследований табака Университета Огайо и Медицинской школы Южной Калифорнии использовали четырехлетние данные онлайн-опросов для изучения влияния электронных сигарет на здоровье молодых людей. Исследование было финансировано Национальным институтом здравоохранения.

По словам авторов, оно вносит большой вклад в понимание рисков, которым подвергает себя молодой человек, регулярно курящий электронные сигареты. Так, по данным ученых, человек склонен к большему риску развития бронхита и хронической одышки уже через 30 дней регулярного курения электронных сигарет.

Исследователи добавили, что регулирующие органы должны учитывать полученные данные и работать над тем, чтобы свести к минимуму негативное влияние употребления электронных сигарет на здоровье молодых людей.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, использование электронных сигарет в настоящее время значительно выше среди молодежи, чем среди взрослого населения США. Продажи электронных сигарет подскочили почти на 50% в течение первых двух лет пандемии COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2032663-kak-bystro-kurenie-elektronnyh-sigaret-nachinaet-vredit-organizmu-cheloveka-rasskazali-uchenye/