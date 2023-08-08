"Наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация": санврачи о заболеваемости корью в Алматы

Болезнь. Иллюстративное фото: pxhere.com

Санврачи отмечают рост заболеваемости корью в Алматы, особенно среди детей. Так, с марта этого года в городе выявили более 1000 случаев болезни. Об этом сообщили в ДСЭК Алматы, передает NUR.KZ.

Как сообщил руководитель ДСЭК Алматы Касымхан Алпысбайулы, корь - это острое инфекционное вирусное заболевание, которое относится к группе воздушно-капельных инфекций. Заболевание передается от человека к человеку по воздуху, с капельками выделений из дыхательных путей или при непосредственном контакте с выделениями из носа или горла инфицированных людей.

"В настоящее время в Алматы наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью. В текущем году в южном мегаполисе с марта зарегистрировано 1097 лабораторно подтвержденных случаев кори, из них 966 случаев среди детей до 14 лет (88,05%). За прошедший год лабораторно подтвержденных случаев кори и краснухи в городе не зарегистрировано", - сообщил он.

По данным ведомства, заболеваемость детского населения регистрируется в основном среди непривитых детей по разным причинам - отказа от прививки, медотводов от нее либо из-за возраста, неподходящего для прививок.

Санврачи, между тем, выявили 14 893 контактных лиц. Прививку получили по показаниям 277 человек, которые подлежат экстренной иммунизации против кори. За всеми контактными лицами установили медицинское наблюдение.

В очагах проведена санитарно-просветительная работа по профилактике кори.

В ДСЭК напомнили, что единственным эффективным средством против заражения корью является вакцинация, которая проводится дважды - в 1 год и 6 лет.

"Для проведения прививок используется комбинированная вакцина против кори, краснухи, эпидемического паротита, сертифицированная ВОЗ и зарегистрированная в Республике Казахстан. Вакцинация проводится во всех прививочных кабинетах поликлиник города по месту жительства бесплатно", - рассказал спикер.

В ДСЭК также отметили, что при появлении симптомов заболевания нужно вызвать врача и получать лечение по его назначению, соблюдать карантин и не отправлять больных детей в летние лагеря, организованные коллективы и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2031688-nablyudaetsya-nestabilnaya-epidemiologicheskaya-situatsiya-sanvrachi-o-zabolevaemosti-koryu-v-almaty/