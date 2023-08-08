Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация": санврачи о заболеваемости корью в Алматы

Опубликовано:

Женщина держит руку ребенка
Болезнь. Иллюстративное фото: pxhere.com

Санврачи отмечают рост заболеваемости корью в Алматы, особенно среди детей. Так, с марта этого года в городе выявили более 1000 случаев болезни. Об этом сообщили в ДСЭК Алматы, передает NUR.KZ.

Как сообщил руководитель ДСЭК Алматы Касымхан Алпысбайулы, корь - это острое инфекционное вирусное заболевание, которое относится к группе воздушно-капельных инфекций. Заболевание передается от человека к человеку по воздуху, с капельками выделений из дыхательных путей или при непосредственном контакте с выделениями из носа или горла инфицированных людей.

"В настоящее время в Алматы наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью. В текущем году в южном мегаполисе с марта зарегистрировано 1097 лабораторно подтвержденных случаев кори, из них 966 случаев среди детей до 14 лет (88,05%). За прошедший год лабораторно подтвержденных случаев кори и краснухи в городе не зарегистрировано", - сообщил он.

По данным ведомства, заболеваемость детского населения регистрируется в основном среди непривитых детей по разным причинам - отказа от прививки, медотводов от нее либо из-за возраста, неподходящего для прививок.

Санврачи, между тем, выявили 14 893 контактных лиц. Прививку получили по показаниям 277 человек, которые подлежат экстренной иммунизации против кори. За всеми контактными лицами установили медицинское наблюдение.

В очагах проведена санитарно-просветительная работа по профилактике кори.

В ДСЭК напомнили, что единственным эффективным средством против заражения корью является вакцинация, которая проводится дважды - в 1 год и 6 лет.

"Для проведения прививок используется комбинированная вакцина против кори, краснухи, эпидемического паротита, сертифицированная ВОЗ и зарегистрированная в Республике Казахстан. Вакцинация проводится во всех прививочных кабинетах поликлиник города по месту жительства бесплатно", - рассказал спикер.

В ДСЭК также отметили, что при появлении симптомов заболевания нужно вызвать врача и получать лечение по его назначению, соблюдать карантин и не отправлять больных детей в летние лагеря, организованные коллективы и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2031688-nablyudaetsya-nestabilnaya-epidemiologicheskaya-situatsiya-sanvrachi-o-zabolevaemosti-koryu-v-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.