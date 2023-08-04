Родился без почки: семья из Жамбылской области должна турецкой клинике 23 млн тенге

Хамит с мамой. Фото: из личного архива

Хамит Есов из Жамбылской области родился раньше срока. Когда мальчику было около двух лет, врачи обнаружили, что у него отсутствует одна почка, передает корреспондент NUR.KZ.

Хамит родился в июле 2019 года на 33-34 неделе беременности - его маме провели экстренное кесарево сечение из-за внутриутробной задержки развития плода. После рождения ему был выставлен диагноз "врожденный порок развития костной системы, аплазия и гипоплазия обеих рук". У мальчика отсутствовал большой палец руки.

Но это оказались не все неприятности. Несмотря на проблему, Хамит рос и развивался нормально, но в 2021 году он заболел ОРВИ. После лечения и выздоровления ребенка врачи обнаружили, что показатели тромбоцитов, гемоглобина и лейкоцитов упали.

"Нас сразу же отправили в Алматы в Национальный институт педиатрии и детской хирургии в отделении онкогематологии. Там мы прошли наше первое полное обследование, где обнаружили отсутствие одной почки. Обследовав нашего сына и ссылаясь на его внешние патологии, ему поставили диагноз "ТАР-синдром" (редкое наследственное заболевание с аутосомно-рецессивном типом наследования - прим.ред.).

Они объяснили, что эта патология не лечится, со временем показатели крови придут в норму и нам не стоит переживать. С таким диагнозом мы простояли на учете у гематолога 1,5 года. Но так как состояние сына не улучшалось, мы снова обратились в эту больницу НЦПДХ и попросили заново обследовать ребенка", - говорит мама мальчика Назима Есова.

После этого, говорит она, ребенку поменяли диагноз, поставив "вторичную тромбоцитопению". По словам мамы, состояние малыша ухудшалось, со временем ребенок стал зависим от переливаний крови и тромбомассы, начались сильные носовые кровотечения, которые могли длиться длительное время и не купироваться кровоостанавливающими препаратами.

Хамит с мамой все чаще лежали в больнице. Анализы направили в Россию, после чего выставили новый диагноз "циклическая нейтропения". Видя, что Хамит не идет на поправку, родители решили обследовать его в Турции.

"Там нам выставили диагноз "врожденная апластическая анемия Фанкони (тяжелая форма)". Нам объяснили, что это неизлечимо препаратами, нужна трансплантация костного мозга. Нам разрешили вернуться на родину и собрать сумму на лечение. Вернувшись домой, сын попал в отделение интенсивной терапии. Из-за низких показателей у него была высокая температура, что привело к судорогам, и ребенка вынуждены были экстренно вводить в медикаментозный сон", - вспоминает мама.

Для его лечения пришлось продать скот, технику и открыть сбор. Семья снова отправилась в Турцию; донором выступила родная сестра Хамита. Трансплантация прошла успешно, Хамит получил высокодозную химиотерапию.

"Так как у нас была собрана маленькая сумма, а состояние нашего сына было тяжелым, врачи Турции согласились сделать операцию в долг. На текущий момент у нас большой долг перед клиникой, сумма составляет 23 000 000 тенге.

Я обращаюсь за помощью и поддержкой с надеждой помочь спасти нашего сына Хамита. Прошу вас оказать нам посильную финансовую помощь. Мы - обычная семья, воспитываем двоих детей, я не могу сейчас выйти на работу из-за болезни сына, муж работает на хлебопекарне. Все. что могли продать для лечения сына, мы уже продали.

Мой сын борется уже долгое время за жизнь и не сдается. Пожалуйста, помогите спасти жизнь нашему сыну", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 3914 8545

Halyk: KZ346010002038800228

Карты, а также Kiwi-кошелек привязаны к номеру: +7 747 697 54 98 Назима Е., мама

Тел.: +7 707 108 38 42 Болат Есов, папа

Instagram: khamit.yessov

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2031164-rodilsya-bez-pochki-semya-iz-zhambylskoy-oblasti-dolzhna-turetskoy-klinike-23-mln-tenge/