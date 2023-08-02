Сколько пациентов в США не излечиваются от гепатита С, рассказали американские врачи

Врач. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Американские врачи заявили, что только 34% пациентов в США с диагностированным гепатитом С излечиваются от этого заболевания. И это, несмотря на то, что в распоряжении медицины есть лекарства от этой болезни, передает The Washington Post.

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Согласно отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний США, только 34% американцев, у которых диагностирован гепатит С (самый распространенный тип гепатита), излечиваются от этого заболевания печени. Вывод основан на анализе данных более чем 1,7 млн человек с положительным результатом анализов на гепатит С, полученных в период с 2013 по 2022 годы.

В отчете отмечается, что национальная цель состоит в том, чтобы от болезни излечивалось 80% заболевших. Нынешний показатель в 34% сильно отстает от этой цели. При этом в распоряжении врачей есть противовирусные таблетки прямого действия, которые считаются самым эффективным методом лечения гепатита С.

Гепатит С – это воспаление печени, вызванное вирусом гепатита С. Течение болезни может быть кратковременным, однако иногда заболевание приобретает хроническую форму. Кроме того, со временем гепатит С может трансформироваться в цирроз или рак печени.

Люди заражаются гепатитом С через контакт с кровью больного. В настоящее время существуют вакцины от гепатита А и В, но вакцина от гепатита С не разработана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2030821-skolko-patsientov-v-ssha-ne-izlechivayutsya-ot-gepatita-s-rasskazali-amerikanskie-vrachi/