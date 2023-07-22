Верхний предел безопасной для человека температуры – ниже, чем думали ученые

Жара. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete / Getty Images

Даже здоровые люди не в состоянии выдержать 35-градусную жару, которую принято считать безопасной для человека. Таковы результаты эксперимента, проведенного в Университете штата Пенсильвания, чтобы проверить, насколько наш организм приспособлен к относительно долгому пребыванию в условиях жаркой погоды.

Только за прошедшую неделю новые температурные рекорды были установлены сразу на трех континентах: в Европе, Азии и Северной Америке.

В калифорнийской Долине Смерти на прошлых выходных столбик термометра поднялся выше 53 градусов по Цельсию — значение не рекордное, но близкое к нему.

А первая неделя июля, по предварительным данным, и вовсе стала самой жаркой неделей на планете за всю историю наблюдений.

По мере потепления глобального климата все чаще звучит вопрос: "При какой температуре охлаждающие системы нашего организма (в первую очередь потоотделение) перестанут справляться с жарой?"

Наука дала ответ на этот вопрос еще в 2010 году, когда австралийские исследователи взялись рассчитать предельную температуру, которую на протяжении относительно долгого времени может выдерживать здоровый человек.

"Многие полагают, что [по мере роста температур] люди смогут адаптироваться к любому возможному потеплению, – писали авторы исследования, опубликованного американской Академией наук. – Мы утверждаем, что тепловой стресс налагает надежный верхний предел такой адаптации".

Огромное влияние на способность нашего организма поддерживать комфортную для него температуру в жару оказывает влажность воздуха. Чем она выше, тем медленнее испаряется пот – и тем хуже идет процесс охлаждения.

По итогам проведенных расчетов ученые пришли к выводу: предел безопасной для человека температуры "по влажному термометру" (то есть с учетом охлаждения тела за счет испарения пота) не может превышать 35 градусов.

Теперь сотрудники Университета Пенсильвании решили проверить расчеты австралийцев на практике и провели эксперимент с участием 24 молодых и полностью здоровых волонтеров.

Всем участникам дали проглотить пилюлю с термометром, непрерывно отслеживающим температуру внутри тела, после чего добровольцев поместили в условия герметичной капсулы, где провели сотни замеров.

Понемногу повышая то температуру, то относительную влажность, то и то и другое вместе, ученые следили, в какой момент у участников начинает расти внутренняя температура.

Дело в том, что относительно стабильную внутреннюю температуру наш организм способен поддерживать лишь до определенного уровня, известного как "критический предел окружающей среды".

"При превышении этого предела внутренняя температура начинает непрерывно расти, а риск расстройства здоровья при длительном воздействии жары существенно увеличивается", – объясняют авторы.

В целом же результаты эксперимента, опубликованные в журнале Applied Physiology, демонстрируют, что в условиях 50-процентной влажности неконтролируемый перегрев даже молодого и здорового организма начинается уже при температуре влажного термометра около 31 градуса по Цельсию.

Ученые отмечают, что в последние пару десятилетий периоды экстремальной погоды – и холода, и жары – существенно участились по всему миру.

Более того, у экспертов нет сомнений: пока наша планета продолжает нагреваться (в основном за счет сжигания ископаемого топлива и выбросов парниковых газов), погодные катаклизмы будут случаться все чаще и длиться все дольше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2029685-verhniy-predel-bezopasnoy-dlya-cheloveka-temperatury-nizhe-chem-dumali-uchenye/