Врачи призывают чиновников срочно одобрить первое за 20 лет лекарство от деменции

Пенсионер. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты призывают регуляторов в области здравоохранения срочно одобрить новое лекарство от деменции. Результаты исследования показали, что оно на 35% замедляет снижение когнитивных функций у людей, передает The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Регуляторам здравоохранения настоятельно рекомендуют быстро одобрить два революционных препарата от деменции, чтобы миллионы людей, которые могли бы извлечь пользу от приема данных препаратов, как можно раньше замедлили снижение своих когнитивных функций. По словам экспертов, появление нового лекарства является поворотным моментом в лечении болезни Альцгеймера. Они утверждают, что это может сделать данное заболевание таким же контролируемым, как диабет или астма.

Доктор Сьюзан Кольхас, исполнительный директор Исследовательского центра по изучению болезни Альцгеймера в Великобритании, сказала, что для регулирующих органов крайне важно действовать быстро, чтобы пациенты не испытывали разочарования в ожидании клинически эффективного лечения.

"Спустя 20 лет, в течение которых не появлялось новых лекарств от болезни Альцгеймера, люди, страдающие этим заболеванием, заслуживают того, чтобы как можно быстрее получить доступ к новым методам лечения", — сказала она.

В настоящее время американская фармацевтическая компания подала заявление на регистрацию препарата в США, и скоро планирует сделать то же самое в Великобритании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2029073-vrachi-prizyvayut-chinovnikov-srochno-odobrit-pervoe-za-20-let-lekarstvo-ot-dementsii/