Врачи: Американцы стали пить больше алкоголя во время пандемии

Стакан с алкоголем. Иллюстративное фото: pexels.com

Американцы стали пить намного больше алкоголя во время пандемии. Новый федеральный отчет подтвердил опасения врачей, которые предполагали, что популярность спиртных напитков сильно выросла во время карантина, передает The Washington Post.

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Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, число смертей, вызванных употреблением алкоголя, резко возросло по всей стране, увеличившись более чем на 45%. В 2021 году алкоголь стал основной причиной смерти более 54 тысяч американцев. Это на 17 тысяч смертей больше, чем в 2018 году.

В штате Миссисипи число смертей, связанных с употреблением алкоголя, увеличилось на 159%, что является самым большим ростом по всей стране. Наибольшее потребление алкоголя зарегистрировано среди жителей Делавэра. Там потребление увеличилось на 25%, а смертность, связанная с алкоголем, выросла на 73%.

Джордж Ф. Куб, директор Национального института, изучающего проблемы злоупотребления алкоголем и алкоголизмом (NIAAA), сказал, что пандемия сильно усугубила психологическое состояние многих людей. Они столкнулись со страхом перед инфекцией COVID-19, потерей работы, социальной изоляцией. По словам эксперта, люди, которые и так были склонны к злоупотреблению алкоголем, стали пить больше во время пандемии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2028677-vrachi-amerikantsy-stali-pit-bolshe-alkogolya-vo-vremya-pandemii/