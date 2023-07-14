Опасно ли тренироваться на улице в жару, рассказали эксперты

Бегун. Иллюстративное фото: pixabay.com

Насколько опасно заниматься спортом на открытом воздухе в условиях глобального потепления и экстремальной жары? По словам ученых, в этом вопросе нужно ориентироваться не только на свое самочувствие, но и на данные экспертов, передает The Washington Post.

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Клэр Минахан, спортивный ученый из Университета Гриффита в Австралии, говорит, что тренировка на жаре может в одних случаях вызвать сильную жажду, а в других – представлять серьезную угрозу для здоровья человека.

Так, по ее словам, в Австралии отменяют массовые спортивные соревнования на открытом воздухе, если температура достигает 95 градусов по Фаренгейту (35 градусов Цельсия). Можно ориентироваться на эти показатели и не заниматься спортом на улице в такую погоду.

Кроме того, нужно следить за своим самочувствием. Головная боль, сильная жажда, мышечная слабость и даже чувство раздраженности во время тренировки. Все это может быть признаком того, что вашему организму некомфортно заниматься спортом на открытом воздухе. У некоторых людей может начаться обратная реакция, озноб, который также является одним из признаков теплового удара.

Олли Джей, директор Исследовательского института в Сиднейском университете, занимающийся изучением влияния жары на здоровье, говорит, что зачастую температура, которая указана в погодных приложениях, наблюдается лишь в тени. Как правило, под прямыми солнечными лучами температура еще выше, чем указано в метеосводках. Об этом нужно также помнить, отправляясь на тренировку на открытом воздухе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2028511-opasno-li-trenirovatsya-na-ulitse-v-zharu-rasskazali-eksperty/