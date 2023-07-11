Дым от лесных пожаров может быть опасен для психического здоровья, заявили врачи

Депрессия. Иллюстративное фото: pexels.com

Дым от лесных пожаров может оказаться негативным не только для физического, но и для психического здоровья людей. К такому выводу пришли ученые, занимавшиеся исследованием влияния загрязненного воздуха на людей с психическими расстройствами, передает The Washington Post.

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В последние годы исследователи выявили связь между качеством воздуха и развитием психических заболеваний, включая депрессию, тревожность и обострение симптомов у детей с Синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Хотя большинство исследований было сосредоточено на загрязнении воздуха в городах из-за промышленных производств, выяснилось, что токсические химические вещества также присутствуют в дыме от лесных пожаров, и их концентрация намного выше.

"Дым от лесных пожаров содержит значительное количество загрязняющих химических веществ, которые образуются при сгорании древесины, листьев и почвы. Во многих отношениях вдыхание дыма от лесных пожаров и его влияние на организм сравнимо с курением сигарет без фильтра", — говорит Пол Веннберг, химик из Калифорнийского технологического института.

Особое внимание обращается на диоксид азота (NO2), вредный газ, который присутствует как в дыме от лесных пожаров, так и в городском воздухе. Диоксид азота взаимодействует с другими соединениями в воздухе, образуя загрязняющие частицы PM10 и PM2,5.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA в этом году, показало, что риск развития депрессии у людей в США связан с уровнем воздействия загрязняющих частиц. Британское исследование также показало, что люди, регулярно дышащие воздухом с содержанием PM2,5 на уровне не менее 10,6 микрограмма на кубический метр, имеют на 15% выше риск развития депрессии по сравнению с теми, кто живет в районах с содержанием загрязняющих частиц менее 9,3 микрограмма на кубический метр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2028021-dym-ot-lesnyh-pozharov-mozhet-byt-opasen-dlya-psihicheskogo-zdorovya-zayavili-vrachi/