До 40 человек заразились бруцеллезом в двух регионах Казахстана

Коровы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Кызылординской и Костанайской областях выявлено 40 случаев заражения людей бруцеллезом. Все они заразились инфекцией от сельхозживотных, передает "АПК Новости".

"По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, за 5 месяцев 2023 года в Кызылординской области выявили 19 фактов заражения бруцеллезом. Масса заболевших среди детей и подростков", – говорится в сообщении.

Между тем доля сельского населения заболевших составила чуть выше 50%. Свыше 47% заболевших – городские жители. Все зараженные бруцеллезом являются жителями официально признанных благополучными населенных пунктов по бруцеллезу сельсхозживотных.

Как установил санэпидконтроль, восемь заразившихся осуществляли уход за домашними животными, остальные 11 человек не занимаются животноводством, они купили мясо и молоко у частных лиц.

По информации агентства, в Костанайской области зарегистрирован рост заболевших бруцеллезом людей. На конец июня он составил 21 случай.

"В области отмечается значительный рост заболеваемости бруцеллезом: за шесть месяцев текущего года зарегистрирован 21 случай, в том числе четыре факта среди детей до 14 лет. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года отмечен рост в 5,2 раза", – сообщили в департаменте санэпидконтроля.

Отмечается, что инфицирование произошло при контакте с больным скотом, а также употреблении продуктов животноводства.

"Осложнение эпидемиологической ситуации по бруцеллезу среди людей напрямую связано с ростом зараженности бруцеллезом сельскохозяйственных животных, так как источником заражения людей является крупный и мелкий рогатый скот.

Основными источниками инфекции остается сельскохозяйственные животные индивидуального сектора, основным путем передачи инфекции – контактный путь", – заявили в департаменте по Костанайской области.

Добавим, что по информации экспертов, бруцеллез – это зоонозная бактериальная инфекция, передающаяся от больных животных человеку. В первую очередь, поражается опорно-двигательный аппарат, периферическая нервная, половая и другие системы. Заражение бруцеллезом от больных животных происходит контактным, пищевым и воздушными путями.

Бруцеллы способны проникать в организм человека как через малейшие повреждения кожи, так и через слизистые оболочки. Человек может заразиться бруцеллезом при употреблении сырого молока от больных животных и приготовленных из него молочных продуктов. Это сыр, масло, творог, брынза, а также недостаточно проваренного мяса. Заражение может произойти и на производстве, связанном с обработкой шерсти, а также при уходе за больными животными и через предметы, зараженные их выделениями.

Инкубационный период бруцеллеза у человека составляет 1-2 недели, заболевание происходит постепенно. Как правило, больные жалуются на боль в суставах, преимущественно в нижних конечностях, при этом боль бывает сильной и мучительной. Повышается температура тела до 38 градусов, появляется усиленная потливость, испарина, резкая слабость и упадок сил.

Среди возможных осложнений заболевания отмечается артрит, инфекционное воспаление печени и селезенки, инфекции центральной нервной системы. Летальные случаи от бруцеллеза отмечаются редко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2027039-do-40-chelovek-zarazilis-brutsellezom-v-dvuh-regionah-kazahstana/